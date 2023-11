Gonzalo: "Siempre he soñado jugar con el primer equipo"

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- Gonzalo García debutó con el Real Madrid en el triunfo del equipo de Carlo Ancelotti en Cádiz, en un momento que confesó "siempre" había "soñado", con una camiseta que pidió a sus compañeros que se la firmasen para "guardarla como un recuerdo feliz".

"Estoy bastante feliz, al principio un poquito nervioso pero cuando entras al campo se pasa esa sensación y bastante agradecido. Desde pequeñito soy madridista. Siempre he soñado jugar con el primer equipo desde que entré en la cantera. Estoy muy agradecido por la oportunidad", reconoció en Real Madrid Tv.

Desde que entró a la cantera madridista en alevines, Gonzalo ha brillado con goles. Su crecimiento hasta el Castilla ha tenido el reconocimiento del primer equipo por la necesidad ante la plaga de lesiones que sufre Ancelotti, que le pidió que disfrutara de la oportunidad cuando saltó al césped por el brasileño Rodrygo a los 78 minutos.

"Era la primera vez que viajaba con el primer equipo fuera de casa, una experiencia nueva que los compañeros hacen que sea mucho más fácil. Estoy muy agradecido y contento", afirmó.

"El míster me dijo que salga y que disfrute, que juegue como se hacer, que ayude al equipo defensiva y ofensivamente, pero sobre todo que disfrute de una experiencia única. Esta camiseta me la quedaré yo. A ver si los compañeros me la pueden firmar y la guardaré como un recuerdo feliz".

Por último, valoró lo que representa junto a Nico Paz, que volvió a tener minutos con el primer equipo. "Al igual que Nico hay un montón de chavales que sueñan en la cantera con vivir este momento. He trabajado desde pequeño y con mucha ilusión y ambición se da esta oportunidad para vivir una experiencia que recordaré para siempre". EFE

