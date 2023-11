Garnacho emula a Rooney y firma el golazo del año

Madrid, 26 nov (EFE).- Alejandro Garnacho, delantero argentino del Manchester United, firmó uno de los golazos del año con una chilena impresionante frente al Everton similar a la que firmó Wayne Rooney en febrero de 2011 durante un derbi contra el Manchester City.

Garnacho paralizó el tiempo en Goodison Park a los tres minutos del inicio del duelo entre el Everton y el United. En los primeros compases del partido, recogió un centro de Diogo Dalot desde la banda derecha para, libre de marca, enganchar una chilena que entró por la escuadra del segundo palo de la portería defendida por Jordan Pickford.

Sin duda, será uno de los goles más impresionantes de la temporada y aparecerá como uno de los candidatos a ganar el premio Puskàs que otorga la FIFA al mejor tanto del curso. Precisamente, ese galardón no lo consiguió Rooney en 2011. Al ex jugador del Manchester United, su golazo de chilena, icónico de la pasada década, no le sirvió para llevarse un premio que alzó Neymar gracias a su tanto al Flamengo con la camiseta del Santos.

Pero el tanto del delantero argentino, nacido en Madrid, es un digno heredero del que celebró Rooney. El talentoso jugador del United recogerá el testigo de un jugador que ha vivido rodeado de un aura mitológica por su impresionante golazo al City y que ahora disfrutará Garnacho por mucho tiempo.