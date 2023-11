Fernando Alonso: "No recuerdo una temporada tan buena desde 2012"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha confesado que no recuerda una temporada "tan buena" como esta, en la que ha acabado cuarto en el Mundial de Pilotos, desde 2012, en Ferrari, y ha asegurado que deben mejorar las prestaciones del monoplaza para el próximo año, ya que en este Gran Premio de Abu Dabi, en el que ha finalizado séptimo, han tenido "un coche justo para pelear con AlphaTauri" y eso "no es suficiente para lograr 'la 33' ni nada parecido". "La temporada es 'de 10', junto con el 2012, no recuerdo otra temporada tan buena como esta a nivel personal: ocho podios, casi 300 puntos para el equipo. Es la mejor temporada de la historia de Aston Martin o de otros nombres que tuvo antes de Aston Martin, como Racing Point o Force India, así que estoy muy orgulloso. Doce meses atrás, cuando estaba probando por primera vez el Aston Martin, quién me hubiese dicho que iba a estar aquí, 'Top 5', en el Mundial", señaló en declaraciones a DAZN. En este sentido, afirmó que la temporada ha sido "increíble independientemente de cómo hubiese sido la carrera" de este domingo. "El cuarto puesto en el Mundial de Pilotos no cambia nada; en Constructores nos faltó poner un poco más de batalla a McLaren, pero han ido mucho más rápido este fin de semana, merecen acabar cuartos y lo intentaremos el año que viene", indicó. Además, apeló a la calma en la búsqueda de su victoria número 33 en la Fórmula 1. "Hubo un año ya de 33, a ver si el año que viene empezamos más calmados con el numerito", dijo entre risas. "Hay que hacer ahora un buen trabajo, tenemos muchos deberes por hacer en los próximos meses, el coche no ha acabado tan fuerte como empezamos la temporada y eso hay que entenderlo bien. Hoy hemos tenido un coche justo para pelear con AlphaTauri hasta la última vuelta, y eso no es suficiente para lograr 'la 33' ni nada parecido. Hay que ponerse las pilas", manifestó. Respecto a la carrera de este domingo en Yas Marina, afirmó que desde el principio fueron "en tráfico con Tsunoda y con los McLaren". "Teníamos a Gasly ahí detrás, íbamos un poco con la lengua afuera para intentar seguir el ritmo. Vi que los neumáticos no iban a durar para hacer una parada, y en la vuelta 16 paramos y empezamos el efecto dominó, todo el mundo empezó a parar también", relató. "Durante toda la carrera fui siempre con un poco de tráfico, delante o detrás, siempre había batalla, nunca tuve un momento de relax. Las batallas nos venían mal porque íbamos todo el fin de semana siendo el coche más lento, también en Las Vegas, también en Brasil, nuestro punto débil este año sin duda alguna ha sido la velocidad punta, y cuando batallas con alguien sufres un poco más. Pero conseguimos adelantar a Hamilton y a Tsunoda en este último 'stint'", continuó. También explicó cómo fue su lucha con el británico Lewis Hamilton (Mercedes). "Protestó en la curva 5, en la que frené, intentaba darle el DRS para poder readelantarle; ya lo hicimos en Canadá en el 2012, y 11 años después hicimos el mismo juego del gato y el ratón en la línea del DRS. Él tiene mucha calidad y mucha experiencia, pero yo tengo más", finalizó.