El presidente israelí afea ante Steinmeier la "hipocresía" y el "doble rasero" de Sánchez y De Croo

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha puesto en valor la visita del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llegado este domingo a Jerusalén, y ha contrastado su apoyo con la "hipocresía" y el "doble rasero" de otros dirigentes europeos, en velada al primer ministro belga, Alexander De Croo, y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Herzog ha dado así las gracias a Steinmeier por la "clara postura" del Gobierno alemán sobre el derecho a defenderse de Israel en contraste con otros líderes de países de la UE. Israel convocó el viernes a los embajadores de España y Bélgica en respuesta a las "falsas" afirmaciones realizadas en las últimas horas por Sánchez y De Croo, ya que consideran que supone un "apoyo al terrorismo" de Hamás. Sánchez deslizó que podría reconocer al estado de Palestina de forma unilateral si no hay una decisión conjunta de la UE en ese sentido. Herzog ha recibido este domingo en Jerusalén a Steinmeier a quien le une una amistad personal. "Vuestra visita es una expresión de la firme alianza entre nuestros países", ha declarado antes de calificar al dirigente alemán de "verdadero amigo". El presidente alemán, por su parte ha reiterado el apoyo inquebrantable de su país a Israel al inicio de su visita. Steinmeier estará dos días en Israel y después visitará Qatar y Omán. "Somos solidarios con Israel. No es solo que Israel sea víctima del terrorismo. Nuestra solidaridad es también con el Israel que se defiende, que lucha contra una amenaza existencial", ha declarado Steinmeier en rueda de prensa conjunta desde Jerusalén con su homólogo, Isaac Herzog. El mandatario alemán ha destacado la necesidad de proteger a los civiles de la Franja de Gaza y que tengan cubiertas sus necesidades básicas. "Es obligatorio en virtud del Derecho Internacional Humanitario", ha apuntado, y por ello ha defendido el actual acuerdo de tregua. "Israel tiene el derecho a defenderse y a garantizar su existencia", ha apuntado en referencia a los ataques del 7 de octubre liderados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y las "profundas heridas sin precedentes" que han dejado. "La organización terrorista Hamás no puede nunca lograr su objetivo declarado, que es la aniquilación de Israel", ha planteado.