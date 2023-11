El exdiputado argentino Guillermo Francos celebra el "mensaje de libertad" de Milei, "obligado a negociar"

El exdiputado argentino Guillermo Francos, cuyo nombre suena como candidato a ostentar el Ministerio de Interior del Gobierno de Javier Milei, ha defendido que el presidente electo de Argentina "no tiene intención de profundizar la grieta" y ha celebrado que su victoria en las elecciones presidenciales ha traído consigo "un mensaje de libertad y esperanza" para el país. "Milei no tiene intenciones de profundizar la grieta y con su triunfo generó un mensaje de libertad y esperanza para los argentinos. En las últimas elecciones, la gente se expresó por un cambio de modelo que nos sumió en la pobreza. El expresó sus ideas de forma muy clara", ha argumentado Francos en declaraciones en Canal 13 recogidas por la agencia Télam. Asimismo, el exdiputado nacional ha defendido que "no es una dificultad" el hecho que La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, se encuentre en minoría en las dos cámaras del Congreso de la Nación porque eso obligará al Gobierno "a negociar". "Que no tengamos gobiernos propios en provincias y estemos en minoría en el Congreso no es una dificultad porque nos obliga a negociar. En esa debilidad está nuestra fortaleza. Conversar con todos es el desafío que tenemos por delante", ha subrayado Francos. El exdiputado nacional ha ratificado, además, que Milei viajará a Estados Unidos "próximamente" para "cumplir diversas actividades", después de que el futuro presidente cancelara un viaje previsto para esta semana para enfocarse en "armar su equipo de trabajo". A este respecto, Francos ha avanzado que el futuro Gobierno contará con entre "ocho y nueve ministerios".