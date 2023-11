(Crónica) El Villarreal nota el toque de Marcelino y el Sevilla no encuentra el de Diego Alonso

El Villarreal venció (3-1) al CA Osasuna este domingo en la jornada 14 de LaLiga EA Sports para hacer buena la llegada de Marcelino García Toral, mientras que la Real Sociedad agrandó (2-1) los problemas del Sevilla y el Real Betis se acercó a los puestos europeos a costa de la misma ambición de la UD Las Palmas (1-0). El técnico asturiano, que se hizo cargo del 'submarino' durante el parón por selecciones, debutó en Copa del Rey con un sufrido triunfo en la prórroga contra el Zamora, pero en La Cerámica, empezó a funcionar su librillo. José Luis Morales, autor de los dos goles en Copa, firmó los tres de este domingo, su mejor semana del año. El 'Comandante' tumbó a un Osasuna que había merecido más en el primer tiempo, a cero por las buenas paradas de Jorgensen, sin el acierto del ex del Levante. Morales aprovechó la oportunidad de Marcelino en el once liguero y en la segunda mitad llegaron los goles. Con el 1-0 en el minuto 57 ya empezó a flojear el equipo 'rojillo' ante uno amarillo bien junto y buscando la contra. El Villarreal metió cada disparo, de nuevo con Morales doblando la renta en una obra de arte. Los de Jagoba Arrasate recortaron por medio de Catena, pero con Morales tocado por la varita de Marcelino, el 'submarino' aseguró tres puntos (15) para confiar en el cambio de tercio con su tercer entrenador esta campaña. Mientras, en el Sevilla aprieta más la zona de descenso (12 puntos) después de la séptima jornada seguida sin ganar. Dmitrovic, en propia puerta, y Sadiq pusieron a la Real Sociedad con un 2-0 a favor, en el Reale Arena, a los 22 minutos. Los de Diego Alonso, quien lleva mes y medio en Nervión sin dar con la tecla, regalaron de nuevo y los vascos, sin necesidad de brillar, lo aprovecharon. Con los locales algo acomodados, el Sevilla recortó por medio de En-Nesyri, pero la Real no tuvo problema para subir la intensidad y rozar el tercero por medio de Kubo. Al final, Sergio Ramos fue expulsado y Jesús Navas vio otra roja directa por protestas la acción, la imagen del hundimiento que apunta al técnico uruguayo, el cuarto del Sevilla en un año y quizá no el último. EL BETIS PEGA PRIMERO Y AGUANTA DESPUÉS Además, la jornada del domingo terminó en el Benito Villamarín, donde no conocen la derrota los locales, con tres puntos por los puestos de Europa en juego. El Betis, que se colocó séptimo, superó con el 1-0 de Willian Jose a una Las Palmas que perdonó mucho, sobre todo al final, ante un Francisco Vieites que, de tercer portero, se está convirtiendo en ídolo verdiblanco. Isco fue de nuevo faro de los andaluces, con destellos como el que precedió al único tanto del partido, una ruleta y disparo ante Álvaro Valles que remató el brasileño en segunda instancia. Las Palmas arriesgó en la salida del balón y el Betis lo castigó, a remolque el equipo de García Pimienta desde el minuto 20. Los canarios fueron ganando protagonismo con el segundo tiempo, pese a tener el peligro de Rodri y Abde como recambios béticos. Sin embargo, las ocasiones de Munir, Sandro, Kirian, Loiodice o Coco propiciaron que el Villamarín coreara el nombre de Vieites con el pitido final. Así, los de Manuel Pellegrini mantienen el pulso europeo mientras los canarios lo ven de lejos.