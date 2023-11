Bagnaia dice sentirse "increíble y muy contento por haber ganado la carrera"

Cheste (España), 26 nov (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), campeón del mundo de MotoGP 2023, dijo sentirse "increíble y muy contento" porque ganó el Gran Premio Comunidad Valenciana, pese a que tras la caída de Jorge Martín no importaba para la conquista del título.

"En las circunstancias de hoy era inútil, pero era mi sueño. En las últimas cinco vueltas empecé a sentir el frío en la moto y tenía miedo por el neumático delantero, pero al fin puedo respirar, no ha sido un día fácil porque he tenido mucha presión", reconoció el campeón italiano.

"Este fin de semana estaba muy centrado en la pista, era consciente de que ayer había hecho una mala elección de los neumáticos, pero también había escogido el medio para entender cómo era la caída del neumático. La caída en Cataluña supuso un frenazo en mi temporada y después tuve muchos problemas para encontrar la velocidad en la moto", recordó Bagnaia.

"La segunda mitad de temporada no he conseguido ser rápido en los sprint y eso es algo a mejorar en 2024, pero me siento muy orgulloso de mi equipo, de mi entorno, de mi novia, que siempre me entiende en todas las condiciones", explicó el piloto italiano.

"Este año, Jorge, a partir de Cataluña, fue ganando mucha confianza y recuperando puntos. Era muy difícil de parar y por eso creo que este año ha sido más difícil", destacó.

El italiano dijo sentirse mejor piloto que en 2022, cuando conquistó su primer título en MotoGP. "Me siento más competitivo y tengo más conciencia, he administrado mucho mejor la presión, pese a tener menos ventaja, y en ese sentido he dado un gran paso adelante y creo que voy a seguir aprendiendo de mis errores porque es un proceso de mejora continua y tenemos que seguir en esta línea".

El campeón recordó su caída de Cataluña como el momento más complicado. "Fue muy dura y que me pasara Brad -Binder- por encima muy peligroso, pero tuve suerte de que Bastianini se llevó a varios pilotos en la primera curva, y también que tuviera una carrera en Misano una semana después, y esos dos podios me ayudaron a centrarme en el campeonato". EFE

JLL/og