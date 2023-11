Al descubierto el secreto de Tamara Falcó e Íñigo para recuperarse de su fin de semana gastronómico

Desde que se dieran el sí quiero el pasado 8 de julio, el matrimonio no ha dejado de viajar con cada oportunidad que se les ha presentado. Tras la luna de miel, recientemente viajaban a Londres para celebrar el cuarenta y dos cumpleaños de la marquesa de Griñón. En esta ocasión, se decantaron por un destino más cercano: San Sebastián. Una ciudad conocida por su oferta gastronómica, como no podía ser de otra manera, Tamara Falcó e Íñigo Onieva aprovecharon su visita para probar los platos de dos restaurantes de alta cocina. El empresario no dudó en compartir en su Instagram fotografías de los platos que degustaron el sábado y el domingo. Después de un fin de semana de disfrutar con amigos, conocer sitios nuevos y, sobre todo, probar nuevas ofertas gastronómicas, el propio Íñigo Onieva compartía su secreto para reponerse: una sesión de gimnasio. Compartía en sus stories una fotografía de Tamara Falcó subida a una máquina elíptica haciendo cardio en las instalaciones del hotel en el que se hospedan. A su lado, Íñigo sonríe mientras saca la instantánea. También se puede leer su lema en inglés: quemar, comer, repetir. Sin duda, el matrimonio se apoya en todas las facetas de sus vidas y el deporte no iba a ser la excepción. Asegurándose de mantenerse en forma para poder disfrutar al máximo de sus viajes, no han dudado en compartir su secreto con sus seguidores. En esta ocasión, Íñigo lucía una camiseta de la equipación del Real Madrid mientras que Tamara se decantaba por unos leggins y una camiseta crop top sin mangas.