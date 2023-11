Verdad, justicia y reparación, la exigencia ante la violencia machista en Ecuador

Quito, 25 nov (EFE).- Verdad, justicia y reparación exigieron este sábado cientos de personas que participaron en una marcha, en la capital ecuatoriana, Quito, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.

"Hoy 25 de noviembre, día de la no violencia, el día donde ya deberíamos todos los ciudadanos seguir, luchar, para que no nos sigan matando cada vez más cruelmente", dijo Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, quien fue asesinada por su esposo cuando lo fue a visitar en un recinto policial.

Otavalo señaló que exige "verdad, justicia, reparación y no repetición".

Aseguró que en Ecuador sí hay políticas públicas, que protejan a las mujeres, pero se lamentó de la existencia de gobiernos "indolentes", de un Estado ausente, donde todas las instituciones: Fiscalía, Defensoría del Pueblo, el Consejo de la judicatura y todos sus servidores públicos no conocen un ápice de lo que es género".

Por ello, se lamentó de constantes revictimizaciones. "Cada día estamos luchando para que ya no nos sigan matando", insistió.

"Un mesías"

"Nosotros necesitamos un mesías y si este Gobierno se pone esa manta, vamos a estar con él", dijo en referencia a la administración del joven empresario Daniel Noboa, que asumió el pasado 23 de noviembre el mando del país, hasta el próximo 24 de mayo de 2025.

No obstante, advirtió que si no es así, saldrán "a las calles a protestar y a exigir que haya una reparación digna" para las víctimas y sus familias.

Otavalo avanzó que se reunirán con Noboa "para explicarle todo lo que son nuestras políticas públicas, nuestros requerimientos y en realidad necesitamos que sea un empuje para el desarrollo ya a la no violencia".

En la manifestación también estuvo Camila Dávila, quien colabora, a través de la Universidad Central del Ecuador, con la congregación "Madres Justicia", integrada por mujeres que han tenido pérdidas por feminicidio.

"Pedimos justicia, pedimos reparación, pedimos que nos ayuden ante la violencia contra la mujer", aseveró en la manifestación en la que se repetían consignas sobre los esfuerzos de agrupaciones feministas y contra la violencia: "Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina", o "Señor, señora, no sea indiferente, nos matan las mujeres en la cara de la gente", entre otras.

Los manifestantes portaban pañuelos morados y presentaban carteles que rezaban: "No nací mujer para morir por serlo", "Basta de famicidios", "Ni una menos", "Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata", "No sentir rabia es un privilegio", entre otros.

Los ciudadanos marchaban con grandes carteles en los que aparecían los rostros de las mujeres víctimas de femicidio.

277 femicidios en 2023

Ecuador registró 277 feminicidios entre el 1 de enero y el pasado 15 de noviembre, según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).

"Este doloroso monitoreo, que realizamos desde la sociedad civil, incluye al menos 150 feminicidios relacionados con sistemas criminales, 113 feminicidios íntimos y 14 transfeminicidios", detalló Aldea en un comunicado.

Con esa cifra, ascienden a 1.659 las "vidas de mujeres arrabatadas por la violencia misógina y patriarcal" desde 2014, cuando se tipificó el femicidio como delito en Ecuador, detalló la Asociación.Entre las víctimas de este año, 25 eran menores de edad.

El promedio de edad ha sido de 34 años y la víctima más joven ha sido una bebé menor de un año, mientras que la mayor fue una adulta de 90 años, de acuerdo al reporte de Aldea.

Entre las víctimas había 14 embarazadas y 92 madres, señaló Aldea, al apuntar que "por lo menos 153 hijos e hijas quedaron en situación de orfandad".