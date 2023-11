Ucrania denuncia un ataque ruso con más de 75 drones, la mayoría contra Kiev

Las autoridades de Ucrania han denunciado este sábado que las Fuerzas Armadas de Rusia han llevado a cabo un ataque masivo con más de 75 drones contra varios puntos del país, especialmente contra la capital, Kiev. Hay al menos cinco personas heridas. Según ha detallado el departamento de prensa de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia ha atacado esta noche con unos 75 vehículos aéreos no tripulados, 71 de los cuales han sido derribados por los sistemas de defensa ucranianos. La mayoría eran drones iraníes Shahed. Al menos cinco personas han resultado heridas, entre ellas un niño de 11 años de edad, según ha denunciado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. "Todos ellos recibieron asistencia médica in situ o en el centro de traumatología, sin necesidad de hospitalización adicional", ha explicado. "Esa noche, los bárbaros rusos han perpetrado el ataque con drones más numeroso contra Kiev. La alerta aérea duró 6 horas", ha destacado Klitschko a través de su canal en Telegram. Uno de los drones ha provocado un incendio en las instalaciones de una escuela infantil y las ventanas de las casas vecinas han resultado dañadas, según el alcalde. En otro edificio quedaron atrapadas dos mujeres en un quinto piso que finalmente han podido ser rescatadas. "El enemigo sigue aterrorizando. Para intimidarnos, sembrar pánico y la destrucción en nuestras ciudades y pueblos. ¡Pero no será así! Trabajamos por el sustento de las comunidades, nos apoyamos, ¡juntos acercamos la Victoria!", ha arengado al final del mensaje. Ya esta madrugada las autoridades capitalinas habían denunciado ataques rusos con drones Sahid, habían pedido que la población se resguardara en refugios, a la par que habían advertido de la posibilidad de nuevos incidentes, recoge la agencia Ukrinform. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado lo ocurrido y ha acusado a Rusia de perpetrar esta ofensiva precisamente en la víspera del día en recuerdo a las víctimas del Holodomor, conocido como el genocidio derivado por la hambruna provocada por la Unión Soviética de Iosif Stalin contra Ucrania a comienzos de los años 30. "Seguimos trabajando para fortalecer nuestra defensa aérea y derribar más. Y seguimos trabajando para unir al mundo en defensa contra el terrorismo ruso. El Estado terrorista debe perder y ser responsable de lo que ha hecho", ha manifestado Zelenski en su canal de Telegram. También Klitschko ha recordado esta "trágica fecha" para los ucranianos por los "más de 10 millones de ucranianos que fueron torturados con el hambre por la Rusia totalitaria", ha apuntado en referencia al régimen soviético. "Durante 90 años Rusia ha intentado ocultar las pruebas de este genocidio", ha reprochado, al tiempo que considera que "hoy Rusia quiere destruir a los ucranianos con misiles y drones". "Está cometiendo de nuevo genocidio contra el pueblo ucraniano", ha reprochado.