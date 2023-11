Tamara Gorro no tiene palabras para definir la entrevista de Ángel Cristo Jr

Disfrutando de la vida como solo ella sabe, Tamara Gorro tenía una cita de lo más especial este viernes por la noche: la cena de Navidad con todo el equipo de 'Y ahora Sonsoles'. Muy feliz tras su operación de nariz, la colaboradora de televisión llegaba arrasando con su look y atendía a los medios antes de dar rienda suelta a la diversión con sus compañeros. Allí le preguntábamos por el tema del momento, las declaraciones de Ángel Cristo Jr sobre su madre y su hermana... algo para lo que Tamara no tiene palabras: "¡Qué duro, qué duro y qué innecesario!". La colaboradora confía en el gran apoyo que es Sofía Cristo para su madre en estos delicados momentos en los que también ha tenido que hacer frente a la muerte de su hermano: "Guau, para una madre, guau, guau. Hombre, es que yo sé que Sofía siempre ha protegido a su mamá de una manera lo sabemos todos, muy grande y Bárbara la va a necesitar mucho". La influencer nos comentaba que "quiero muchísimo a Sofía, muchísimo" porque "es una tía estupenda" y a Bárbara no dudaba en definirla como "una mujer extraordinaria, conmigo" y aprovechaba los micrófonos para mandar un mensaje: "Yo creo que los problemas de familia hay que arreglarlos en casa. A nadie le importa lo que pasa en tu casa y en todas las familias cuecen habas". En cuanto a su operación de nariz, Tamara nos confesaba que "bueno, bueno, leva trampa, lleva trampa... Todavía los moratones están ahí, hablo un poco así todavía pero bien. Estoy muy hinchadita", pero lo cierto es que está muy contenta con el resultado. Por último, volvía a dejar claro que Ezequiel Garay sigue siendo de su familia: "Hombre, somos familia. Eso desde luego, sí"... además, hace unos días desvelaba que se ha portado muy bien con ella tras la operación porque ha estado muy pendiente de ella.