Sábado, 25 de noviembre de 2023 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel y Hamás intercambian con éxito la primera tanda de rehenes por presos palestinos

Jerusalén (EFE).- Israel y Hamás llevaron a cabo con éxito este viernes el primer intercambio de rehenes por presos palestinos, como parte de un acuerdo para liberar a 50 secuestrados por el grupo islamista a cambio de 150 prisioneros durante los cuatro días pactados de tregua, que ha sido respetada por ambas partes. La primera tanda de trece cautivos israelíes, entre los más de 240 que Hamás secuestró el pasado 7 de octubre, regresó hoy a Israel después de que fueran entregados hoy en la Franja de Gaza por el grupo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que los llevó a Egipto por el cruce de Rafah.

ISRAEL PALESTINA

Cruz Roja espera continuar este sábado su labor en la liberación de rehenes y prisioneros

Ginebra (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dio por concluida su primera jornada de asistencia a la liberación de rehenes y detenidos este viernes, en la que escoltó y transportó a 24 secuestrados desde Gaza y 33 palestinos con destino a Cisjordania, y resaltó la voluntad de seguir este trabajo mañana, sábado. "Esta operación muestra el verdadero impacto de nuestro papel como intermediario neutral entre las partes en conflicto", destacó un breve comunicado de CICR al término de las liberaciones, en la primera de las cuatro jornadas de tregua entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

ISRAEL PALESTINA EEUU

Biden afirma que hay "posibilidades reales" de que se amplíe el alto al fuego en Gaza

Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este viernes que hay "posibilidades reales" de que la tregua humanitaria que arrancó hoy en Gaza se amplíe más días de los cuatro pactados y aseguró que hasta ahora "todo ha salido bien". "Lo de hoy es sólo el comienzo, pero hasta ahora todo ha ido bien", afirmó el mandatario en sus primeras declaraciones públicas después de la liberación de 13 rehenes israelíes, 10 tailandeses y un filipino, secuestrados por Hamás, como parte del primer día de tregua entre Israel y Hamás.

ISRAEL PALESTINA

Familias de secuestrados israelíes revelan identidad de cautivas y menores liberados

Jerusalén (EFE).- Las familias de los israelíes secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre han revelado este viernes la identidad de las nueve mujeres, las tres niñas y el niño liberados el viernes por el grupo islamista palestino. Las familias revelaron la identidad de Adina Moshe, de 72 años, y de Margalit Moses, de 78, además de la de otras cuatro ancianas, que formaban parte del primer grupo de rehenes que llegó ya a Israel. Doce de los trece liberados vivían en el kibutz de Nir Oz, uno de los más golpeados en el ataque de Hamás, que secuestró allí a casi 80 personas.

COREA DEL NORTE SATÉLITE

Pionyang asegura haber tomado imágenes con su satélite de potenciales "blancos" en el Sur

Seúl (EFE).- Corea del Norte aseguró hoy que su satélite espía lanzado esta semana ha tomado imágenes de potenciales blancos en la vecina Corea del Sur, especialmente en zonas donde se ubican varias bases militares estadounidenses destacadas. El líder norcoreano, Kim Jong-un, volvió a visitar en la víspera el centro general de control de la Administración Nacional de Tecnología Aeroespacial (NATA, por sus siglas en inglés) en Pionyang, desde donde se coordina la misión satelital, y allí se le mostraron "fotografías de las principales regiones blanco, incluidas Mokpo, Gunsan, Pyeongtaek, Osan, Seúl y otras áreas", informó este sábado la agencia estatal de noticias KCNA en un comunicado.

SUDÁN REBELIÓN

Al menos 33 civiles muertos en bombardeos atribuidos al Ejército en la capital sudanesa

El Cairo (EFE).- Al menos 33 civiles murieron y decenas resultaron heridos en dos bombardeos atribuidos al Ejército sudanés contra posiciones de los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra Jartum y Omdurman, vecina a la capital, informaron este viernes los comités de emergencia de ambas ciudades. Por un lado, los bombardeos aéreos llevados a cabo por aviones de combate del Ejército sudanés en varios lugares de Omdurman causaron tres muertos, mientras que al menos 30 personas, la mayoría vendedores ambulantes, murieron después de que un mercado central fuera atacado, dijeron las fuentes.

ECUADOR GOBIERNO

Ecuador a la espera de estado de excepción anticipado por su nuevo presidente

Quito (EFE).- Ecuador se mantuvo este viernes a la expectativa de la declaración de un estado de excepción por parte del nuevo presidente, Daniel Noboa, quien había anticipado esta medida extraordinaria con el propósito de agilizar el trámite en la Asamblea Nacional (Parlamento) de sendos proyectos de reforma tributaria y otra energética. Noboa, que asumió el cargo el jueves en una ceremonia donde sucedió a Guillermo Lasso, adelantó que promulgará la declaración del estado de excepción acogiéndose a la situación de emergencia pronosticada por la llegada en las próximas semanas del fenómeno climático de El Niño, que puede causar inundaciones en gran parte del país.

ARGENTINA TRANSICIÓN

El círculo rojo de Milei allana el camino de la transición para su presidente electo

Buenos Aires (EFE).- Argentina atravesó su quinto día de transición gubernamental, donde este viernes nuevas idas y venidas tensionaron el armado de gabinete de La Libertad Avanza (LLA) y le tocó a los referentes más ‘sólidos’ continuar allanando terreno para que el 10 de diciembre próximo el presidente electo, Javier Milei, ascienda con un traspaso de poder ordenado. La vicepresidente electa, Victoria Villarruel, a quien Milei dejará bajo su órbita el manejo de los ministerios de Seguridad y Defensa del país, dijo que no los fusionará, pero evitó confirmar la designación de la excandidata de Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich.

COLOMBIA PAZ

El Gobierno colombiano y ELN se volverán a reunir en México a partir del 30 de noviembre

Bogotá (EFE).- Las delegaciones del Gobierno colombiano y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reunirán en Ciudad de México a partir del próximo 30 de noviembre para tratar de "superar" la crisis que viven las negociaciones de paz por el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Así lo informó este viernes la delegación del Gobierno, que detalló en un escueto comunicado que "a partir del 30 de noviembre se reunirán las delegaciones del Gobierno Nacional y el ELN en Ciudad de México".

PERÚ JUSTICIA

Suspenden por 8 meses al fiscal coordinador en Perú de los casos por escándalo Lava Jato

Lima (EFE).- La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público de Perú confirmó este viernes la suspensión por ocho meses y 15 días, sin goce de haber, del fiscal Rafael Vela, que se desempeña como coordinador del Equipo Especial Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos a nivel nacional. Según la resolución firmada por la fiscal adjunta suprema Giuliana Ortiz Zabaleta, se declaró infundada la apelación de Vela y declaró fundadas dos infracciones administrativas muy graves, establecidas en el código de ética del Ministerio Público (Fiscalía).

CUBA UE

La UE afirma que en el diálogo de DDHH con Cuba fue clave el tema de los presos del 11J

La Habana (EFE).- El representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, afirmó este viernes que en su visita a Cuba se reunió con familiares de presos por las protestas de julio de 2021 y que su situación fue, "probablemente, el tema predominante" de sus reuniones institucionales. Gilmore subrayó este punto en una conferencia de prensa al término de su visita de dos días a La Habana, en donde mantuvo entrevistas con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el canciller, Bruno Rodríguez, entre otros, pero también con un "amplio espectro" de "actores de la sociedad civil".

BRASIL PETRÓLEO

Petrobras no descarta evaluar la compra de activos ofrecidos por Javier Milei en Argentina

Río de Janeiro (EFE).- El presidente de la petrolera Petrobras, Jean Paul Prates, afirmó este viernes que, pese a que en este momento no están evaluando comprar los activos que sean puestos a la venta en Argentina por el Gobierno de Javier Milei, no descarta en que pueda hacerlo en el futuro. "Hoy no forma parte de lo que nos interesa. No estamos buscando una YPF. Pero no sé lo que van a ofrecer y puede que sean activos importantes que nos interesen", aseguró Prates en una rueda de prensa al ser interrogado sobre los planes del presidente electo de Argentina de vender los activos de la petrolera estatal.

