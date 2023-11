Qatar anuncia la inminente liberación de 39 palestinos, 20 rehenes

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar ha anunciado la inminente liberación de 39 presos palestinos, trece rehenes israelíes y siete rehenes extranjeros en el marco del acuerdo de tregua. "Tras un retraso en la liberación de prisioneros de ambos lados, los obstáculos han sido superados a través de las comunicaciones qataríes-egipcias con ambos bandos y esta noche 39 civiles palestinos serán liberados a cambio de la liberación de trece detenidos israelíes de Gaza además de siete extranjeros", ha informado en X, antes Twitter, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí Mayed al Ansari. "Entre los liberados de las prisiones israelíes hay 33 niños y seis mujeres, mientras que los liberados en Gaza incluyen a ocho niños y cinco mujeres, además de siete extranjeros", ha añadido. La liberación se producirá esta misma noche del sábado entre las amenazas de Israel de retomar la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza si no había liberaciones antes de medianoche. Hamás, por su parte, había denunciado el incumplimiento de las condiciones de la tregua como motivo del retraso en las liberaciones. El acuerdo de la actual tregua incluye la liberación de 509 rehenes israelíes --mujeres y niños-- y la paralización de la ofensiva militar israelí. Israel se compromete por su parte a liberar a tres presos palestinos por cada rehén. El propio acuerdo prevé ampliar un día más la tregua a cambio de diez rehenes más de Hamás. Sin embargo, un alto cargo israelí citado por 'The Times of Israel' ha calificado de "ridículas" y "falsas" las informaciones de una ampliación ya acordada entre las partes. La fuente considera "altamente improbable" que se pacte una ampliación de la tregua un día o incluso hroas antes del fin de la misma.