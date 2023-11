Miles de personas piden la liberación de todos los rehenes en Tel Aviv

Unas 50.000 personas se han manifestado este sábado en Tel Aviv para exigir la liberación de todos los rehenes retenidos por las milicias palestinas en la Franja de Gaza. "La vuelta de los rehenes es la mayor 'mitzvá' --obligación-- que hay", ha destacado el cantante Ehud Banai desde la tribuna de oradores instalada ante el Museo de Arte de Tel Aviv, muy cerca de la sede del Ministerio de Defensa informa 'The Times of Israel'. "Con la cercanía de la Janucá vamos a encender muchas velas en este momento oscuro. Nuestros corazones estarán rotos hasta que veamos que todos vuelven a casa", ha añadido. Entre los manifestantes hay gente de todas las edades, también miembros del grupo juvenil sionista socialista Hashomer Hatzair, y personas con camisetas negras con el lema "Bring Them Home", "Traedlos a casa". Mientras, en Jerusalén ha habido una manifestación para exigir la destitución inmediata del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Los manifestantes se han concentrado frente a su vivienda particular.