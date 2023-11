Memphis reaparece 10 partidos después

Madrid, 25 nov (EFE).- "Lo necesitamos", proclamó Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, el pasado día 2, cuando aún no había fecha para la vuelta a la competición de Memphis Depay, que reapareció este sábado ante el Mallorca dos meses o diez partidos después, tras superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera desde el 3-1 al Real Madrid.

Del 24 de septiembre, cuando disputó el tramo final del derbi en el Metropolitano, cuando entró al terreno de juego en el minuto 82, o del 26 de septiembre, cuando se lastimó el sóleo en un entrenamiento, hasta el pasado lunes, 20 de noviembre, cuando retomó el trabajo con el grupo, y este sábado, 25 de noviembre, cuando volvió a jugar. A competir.

Su regreso fue en el minuto 82 en sustitución de Álvaro Morata, con 1-0 a favor. Aún poco tiempo en el recorrido que le quedaba al duelo, con el Mallorca a la búsqueda del empate y el Atlético a la espera de la sentencia. Una acción al borde del área, un cabezazo, otra ocasión... Volvió a competir.

Las lesiones musculares han sido un lastre últimamente para Memphis Depay desde que fichó por el Atlético en el mercado de invierno de la pasada temporada, traspasado desde el Barcelona para firmar hasta 2025. El mejor goleador de la historia de la selección neerlandesa suplió la salida de Joao Félix. Su capacidad ofensiva está fuera de toda duda.

Frente a sus problemas de lesiones, sus números goleadores son descriptivos: ha jugado catorce partidos con el grupo de Diego Simeone, apenas cinco nada más de titular, y ha marcado seis tantos en apenas once tiros entre los tres palos. Su promedio es de un gol cada 3,25 disparos que intenta, vayan a portería a o no. Ha hecho once regates con éxito. Y su equipo ganó 11 de esos 14 duelos.

En el repaso de su aventura hasta ahora en el Atlético hay goles clave (el 0-1 con el que el equipo rojiblanco se impuso al Celta por 0-1, el 12 de febrero de 2023) y golazos incontestables, con su tremendo lanzamiento, como uno de los dos que anotó en su exhibición en el Metropolitano ante el Sevilla (6-1, el 4 de marzo de 2023), o como el 2-1 con el que relanzó a su equipo para imponerse en la primera cita del curso al Granada (3-1).

Su otro gol corresponde al 0-7 contra el Rayo en el estadio de Vallecas, cuando Memphis sintió de nuevo la frustración de las lesiones, cuando se dañó de nuevo muscularmente. Había marcado un tanto en el minuto 16, se lesionó en el 34, en el 35 dejó su sitio a Álvaro Morata, porque, entonces, era Memphis el hombre titular junto a Antoine Griezmann.

Aquel frenazo lo detuvo dos partidos (no jugó en la derrota por 3-0 contra el Valencia ni en el 1-1 frente al Lazio en la Liga de Campeones), antes de reaparecer frente al Real Madrid, el 24 de septiembre, y volver a lesionarse muscularmente, en otro sitio, en este caso el sóleo, en un entrenamiento dos días más tarde. Una rotura de dos meses de baja o diez partidos, hasta ahora, hasta que se ha reencontrado con la competición frente al Mallorca.

La cuarta dolencia muscular del atacante neerlandés en menos de un año en el Atlético, en el que apenas ha estado disponible en 17 de los 40 partidos que ha disputado su equipo, fuera de 23 de esos encuentros por las diferentes lesiones; doce en 2022-23 y once en el actual ejercicio, en el que tan solo ha disputado 6 de los 18 choques, incluido este sábado contra el Mallorca, para un total de 149 minutos y dos goles.

Son cuatro meses de baja en total desde que fichó por el club rojiblanco el 20 de enero de este año, sin contar todo el trayecto del verano en el que siguió recuperándose tras perderse once de las últimas doce jornadas.

Ahora reaparece con una reivindicación y una constancia pendientes, enfrentado a las lesiones y a punto también de estrenar en la Champions con el equipo de Simeone.

Porque, entre esas dolencias y la temprana eliminación europea del Atlético la pasada campaña, Memphis no ha jugado aún en la Liga de Campeones con su actual conjunto. Lo hará por primera vez en su país, en Rotterdam contra el Feyenoord, al que ganó cuatro veces y con el que perdió cinco entre sus duelos con el PSG y el Manchester United, en un torneo en el que ha participado en 29 encuentros, con ocho goles. Lo necesita su equipo. EFE

id/sab