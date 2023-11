Más de la mitad de las mujeres jóvenes no acceden al mercado laboral en Latinoamérica

Más de la mitad de las mujeres jóvenes (52 por ciento) de Latinoamérica aún no acceden al mercado laboral, según un estudio realizado por la Fundación Ayuda en Acción (AeA) con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con esta cifra, la investigación "Transiciones juveniles en desventaja al mercado laboral en América Latina" ha puesto de manifiesto una de las condiciones de exclusión más importantes vinculadas a la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, según ha recogido la agencia Andina. "La mayor parte de la población joven que no se encuentra activa en el mercado laboral y que tuvo que abandonar de manera prematura la escuela está integrada por mujeres pertenecientes a hogares de bajos ingresos, en especial de las áreas rurales. Podemos ver cómo las desigualdades se acumulan (sobre la base de) una falta de acceso al empleo con huella de género que debemos denunciar", ha explicado una integrante del departamento de Incidencia de AeA, Elena Rúa. El mismo informe ha evidenciado que existe un patrón de división sexual del trabajo y que este se manifiesta desde edades tempranas, generando diferencias notorias entre las personas --especialmente varones-- que han conseguido acabar la transición a un empleo y aquellas --en su mayoría mujeres-- que nunca han tenido la oportunidad. Las diferencias entre hombres y mujeres en lo que a la transición laboral se refiere en todos los países latinoamericanos se superan los 15 puntos porcentuales. En algunos países de Centroamérica, salvo en Costa Rica, donde es del 13 por ciento, la brecha llega hasta los 28 puntos, al igual que en Venezuela y Ecuador. La distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados se encuentran entre las principales causas de esta disparidad que afecta mayormente a las mujeres jóvenes y que no han iniciado la transición, sobre todo a aquellas con bajos ingresos y de las áreas rurales. De acuerdo con la muestra analizada por la AeA, las mujeres representa el 76 por ciento de quienes no iniciaron la transición (y están en desventaja educativa porque no asisten a ningún establecimiento escolar), frente al 24 por ciento que son los varones. En este sentido, el mismo informe ha reiterado la importancia del acceso al empleo para la autonomía entre las personas jóvenes y de empoderamiento de las mujeres.