Martín: "Sigue siendo complicado"

Cheste (Valencia), 25 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) se mostró satisfecho por su victoria en la carrera esprint del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, pero reconoció que "sigue siendo complicado" ganar el título mundial y que le da "aún más rabia lo que pasó en Catar".

"Estoy más vivo en la batalla", afirmó, pero agregó que "se antoja difícil, pero hay que soñar hasta el final".

"Está mejor que ayer, pero sigue siendo complicado y me da aún más rabia por lo que pasó en Catar, pero hay que luchar con lo que tenemos, hay que ganar mañana la carrera y luego esperar que (Bagnaia) no esté cómodo, que sufra, que sienta la presión y haga algún fallo", en alusión a su rival por el título.

"Ha sido una carrera divertida, pero muy difícil porque hemos elegido la goma -delantera- equivocada y las sensaciones no han sido buenas, pero o ganaba o a la grada. Y es lo que he intentado. Brad -Binder- iba muy rápido y le he seguido, hemos pillado a Mack -Viñales-, luego se ha parado la carrera un poco, Marc -Márquez- ha intentado pasarme pero he mantenido la posición…", explicó Martín.

No dudó al señalar su estrategia para el domingo: "Hay que ponerse líder, pero no depende solo de eso, a ver si de alguna forma puedo parar la carrera para que algún piloto intente pasarlo me vale, porque hoy parecía que no… Al final que cada uno haga su carrera. Yo creo que mañana puedo ganar, pero Pecco también puede dar un paso".

Sobre el ‘sí se puede’ que se escuchó tras su victoria en la esprint, dijo: "Es precioso, estoy disfrutando mucho, no se sabe qué pasará mañana, es muy difícil ganar pero puede pasar. Yo saldré a darlo todo, no tengo nada que perder y saldré a ganar".

"Mañana parece una carrera complicada y en el momento que no hagas una carrera rápida, te comen. Tengo que ver cómo gestionar esta situación y está claro que estoy solo ante el peligro, así que a por ello", resaltó Martín. EFE

JLL/ism