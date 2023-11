Koke:"No sé hasta dónde llegaré; ojalá siga mucho tiempo"

Madrid, 25 nov (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, que este sábado alcanzó 600 partidos con la camiseta de su equipo, manifestó, después del triunfo ante el Mallorca (1-0), que no sabe hasta dónde llegará y que "ojalá" siga mucho tiempo en el Atlético.

"No sé hasta dónde llegaré. Estoy disfrutando mucho. Estoy muy contento del trabajo hecho hasta ahora. No sé hasta dónde llegaré. Soy atlético de toda la vida e intentaré estar los máximos partidos posibles. No depende de mí. Ojalá pueda estar el máximo tiempo posible", dijo el jugador a Movistar.

Sobre el triunfo y el partido ante el Mallorca, Koke señaló: "es verdad que nos ha costado mucho. El Mallorca ha hecho un partido muy serio, pero hemos logrado tres puntos, que es lo más importante".

"Hemos sumado un poco más de ritmo con los cambios. Esto es un equipo. Cuando hay que cambiar algo, el mister lo ha visto. Es importante que estemos todos enchufados", añadió.

Sobre Griezmann y su tanto, que le acerca a tres a Luis Aragonés como máximo goleador de la historia del club, Koke declaró que el francés "es historia viva el Atlético". "Seguro que va a alcanzar a Luis Aragonés. Es historia viva del Atlético y pasará a la historia como el máximo goleador. Esperamos que siga con esta racha".EFE.

jl-id