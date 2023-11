Jorge Martín gana al esprint y lleva la lucha por el título de MotoGP hasta el domingo

El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última prueba del Mundial de motociclismo, que aprieta la lucha por el título con el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que deberá defender el domingo 14 puntos de renta en la general sobre el madrileño. Con una actuación excelsa, Martín cumplió con su parte y firmó un espectacular triunfo -noveno al esprint de 2023- partiendo sexto, lo que le permitió anular el 'match ball' del sábado de 'Pecco' y llegar con opciones al domingo. Ahora, solo 14 unidades separan al transalpino del español. Para coronarse campeón de la categoría reina, el de San Sebastián de los Reyes debería ganar la carrera del domingo y que Bagnaia -que partirá segundo- quedase sexto o peor. Si venciese y 'Pecco' fuese quinto, ambos empatarían a puntos y el italiano revalidaría el título por número de victorias. Nada más apagarse los semáforos, 'Martinator' mostró sus cartas y pasó de la sexta posición de salida a la tercera en solo unos metros, poniéndose a rueda de su gran rival. Solo un giro después, adelantó a 'Pecco', aunque ambos se colaron y propiciaron que tanto el sudafricano Brad Binder (KTM) como Marc Márquez (Repsol Honda) les pasasen. Bagnaia, conservador, optó entonces por no arriesgar, mientras Martín ascendió hasta la segunda plaza en la vuelta 8, antes de asaltar la cabeza en la 10. La presión pasaba al vigente campeón del mundo, que seguía quinto, pero las posiciones ya no cambiaron hasta la bandera a cuadros. También poderosa fue la actuación del octocampeón Marc Márquez, que logró un tercer puesto en el Gran Premio de su despedida de Repsol Honda. Además, Maverick Viñales (Aprilia), que partía desde la pole, terminó cuarto. Por su parte, Alex Márquez (Ducati) fue octavo; Augusto Fernández (KTM) terminó décimo, justo por delante de Raúl Fernández (Aprilia); Aleix Espargaró (Aprilia) finalizó decimotercero; Pol Espargaró (KTM) decimosexto; y Alex Rins (Honda), decimonoveno. Joan Mir (Repsol Honda) no participó por su fuerte caída de los libres del viernes.