Holgado cede ante la presión de Kelso y Sasaki

Cheste (Valencia), 25 nov (EFE).- El español Daniel Holgado (KTM) cedió a la presión que en los minutos finales de la tercera tanda de entrenamientos libres le sometieron tanto el australiano Joel Kelso (CFMoto) como el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) en la clasificación para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3.

Kelso marcó el mejor tiempo en la más pequeña de las categorías con un registro de 1:38.569, que batió por apenas 54 milésimas de segundo a Sasaki, y en una décima de segundo a Holgado, que fue de los últimos en mejorar su registro de la primera jornada.

Los españoles David Muñoz (KTM) y David Salvador (KTM) fueron los primeros en rebajar su cronometro de la primera jornada para situarse decimosexto y vigésimo quinto, respectivamente, todavía con mucha sesión por delante como para mejorar aún más.

La baja temperatura matinal no fue una de las mejores aliadas de los pilotos de Moto3, algunos de los cuáles acabaron por los suelos, como en el caso del británico Scott Ogden (Honda) al no conseguir calentar bien los neumáticos, aunque esa circunstancia no impidió que minuto a minuto las condiciones mejorasen y se fuese 'animando' la tabla de tiempos.

Entre los primeros en mejorar estuvo el japonés Ayumu Sasaki, que en su primera vuelta rápida ascendió hasta la tercera plaza y poco después lo hizo a la segunda, aunque su compatriota Ryusei Yamanaka (Gas Gas) le relegó poco después al tercer puesto.

Pero hasta casi el final de la sesión se mantuvo líder quien lo fuese en la primera jornada, el español Daniel Holgado, al que le costó acercarse a ese mejor registro del viernes, 1:38.706, en tanto que sus rivales más directos comenzaron a 'arañar' milésimas a sus mejores marcas personales.

Y así, 'arañando' milésimas, acabó situándose líder Ayumu Sasaki, 1:38.623, al que poco después batió el australiano Joel Kelso, dos pilotos que conocen bastante bien el trazado valenciano a pesar de su nacionalidad, por haber disputado numerosas carreras en este escenario.

Salvo el turco Deniz Öncü (KTM), muy tocado tras la fuerte caída que sufrió el viernes, además de los españoles Adrián Fernández (Honda) y Jaume Masiá (Honda), prácticamente todos los pilotos de cabeza de la tabla de tiempos mejoraron sus registros, aunque esa circunstancia no les impidió a los tres estar en la segunda clasificación directa.

Un objetivo que no consiguió el colombiano de origen español, David Alonso (Gas Gas), que acabó en la decimosexta posición al ver anulada su mejor vuelta rápida por exceder los límites del trazado durante la misma.

Además de Kelso, Sasaki y Holgado, pasaron a la segunda clasificación Vicente Pérez, Ryusei Yamanaka, Filippo Farioli, Iván Ortolá, David Muñoz, Diogo Moreira, Deniz Öncü, Collin Veijer, Stefano Nepa, Adrián Fernández y Jaume Masiá.

No lo consiguieron, además de David Alonso, pilotos como José Antonio Rueda, David Salvador, Matteo Bertelle, Romano Fenati, Taiyo Furusato, Kaito Toba o Xavier Artigas, entre otros. EFE

JLL/jpd