Feministas convocadas por la Comisión 8M recorren Madrid al grito de "Se Acabó" y con banderas palestinas

Feministas convocadas por la Comisión 8M han recorrido las calles del centro de la capital tras una pancarta con el lema '25N Se acabó, nuestra lucha es global', con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este sábado 25 de noviembre. Las participantes han coreado lemas como "se acabó", "nos queremos vivas" o "la calle y la noche también son nuestras". La marcha ha arrancado al grito de "Aquí estamos las feministas". Entre sus reivindicaciones, claman contra las violencias sexuales, ante la violencia infantil, familiar, laboral, ante la trata de personas, la violencia transfóbica, lesbofóbica, racista, gordofóbica "y tantas otras que condicionan muchas vidas en todo el mundo", entre otras. Además, defienden una lucha global contra los "abusos" sobre la Tierra y el ecocidio y gritan '#SeAcabó' contra las políticas coloniales que obligan a migrar a "millones de personas cada año" y definen como "necropolítica"; así como contra el "capitalismo bélico". "NO SOMOS HISTÉRICAS, SOMOS HISTÓRICAS" Las convocantes han empezado a marchar por el paseo del Prado entre cánticos como "ni una menos" o "nos queremos vivas". Además, muchas de ellas portan carteles en los que se pueden leer mensajes como "no somos histéricas, somos históricas", "somos nosotras o el patriarcado", "no estamos todas, faltan las asesinadas" o "si volvemos al medievo yo voy con las brujas". En declaraciones a los medios antes de comenzar la marcha, una de las portavoces de la Comisión 8M, Inés Morales, ha indicado que "las violencias machistas no son casos aislados, son el patriarcado" y ha señalado, que desde la organización exigen que se desarrollen "todas las medidas de prevención y atención a las víctimas de violencia sexual y de género recogidas en las leyes". En este sentido, ha apuntado que piden que el mensaje de "no estás sola" sea realidad con la apertura de los 52 centros de crisis 24 horas de atención a las víctimas. "VIOLENCIA INSTITUCIONAL" DE MADRID Asimismo, ha denunciado la "violencia institucional" de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. "Los recortes a los servicios públicos y el desmantelamiento de los recursos son un claro ejemplo de violencia institucional y de gobiernos que legislan contra nuestras vidas", han indicado. Este año, la bandera de Palestina ha estado muy presente en la manifestación y se han escuchado gritos de "boicot a Israel" y "desde el río hasta el mar, Palestina vencerá". "VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA DE GÉNERO" Se trata de la segunda manifestación de este sábado por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres que tiene lugar en Madrid y a la que ha asistido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la exministra de Igualdad, Irene Montero. Rego en declaraciones a los medios, ha augurado que el movimiento feminista volverá a estar unido porque "la lucha contra la violencia de las mujeres es un elemento que une a todo el movimiento feminista". Asimismo, ha aseverado el compromiso "firme e inquebrantable" del Gobierno para erradicar "todo tipo de violencia contra las mujeres". "Seguimos viendo cifras absolutamente dramáticas, 52 mujeres han sido asesinadas este año. En la última semana hemos visto una horrible noticia de una nueva violación brutal a una menor", ha lamentado. Unos hechos que como ha comentado exige "un gobierno comprometido y firme ampliando derechos y reforzando la libertad de las mujeres y la erradicación contra la violencia contra las mujeres". Por su parte, Montero ha reivindicado su compromiso sin fisuras con los derechos de todas las mujeres y con el derecho a la libertad y a vidas libres de violencias de todas , "también de las mujeres trans, de las mujeres racializadas, de las mujeres en toda nuestra diversidad". Igualmente, la extitular de Igualdad ha asegurado que el grito de las mujeres para acabar con todas las formas de violencias machistas, para vivir vidas libres de violencias machistas, es un grito que "traspasa fronteras, que llena el mundo entero para cambiarlo todo de arriba abajo y tener vidas libres de violencias". Esta mañana ha tenido lugar la manifestación convocada por el Foro de Madrid, a las 12:00 horas, que ha contado con la presencia de la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, y otras compañeras socialistas, lo que vuelve a evidenciar la división del feminismo. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha contabilizado este año un total de 52 víctimas mortales, dos más que en todo 2022, a las que hay que sumar un menor y otro en investigación por violencia vicaria, así como 51 menores huérfanos. Desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar datos, se han registrado 1.237 víctimas mortales y más de 400 huérfanos menores de edad. El 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia machista y no deja rastro en la factura ni en el terminal.