El presidente de la Duma rusa acusa de traición a los ciudadanos que huyeron del país

El presidente de la Duma Estatal (Cámara Baja) de Rusia, Viacheslav Volodin, ha aseverado este sábado que los ciudadanos que huyeron del país cometieron traición a la patria y, por tanto, tienen que comprender que no sean bien recibidos cuando deciden retornar a territorio ruso. Volodin ha compartido una publicación en su canal oficial de Telegram donde relata las vivencias de algunos de estos ciudadanos rusos que abandonaron el país y ahora, tras no encontrar trabajo o acomodo en el extranjero, retornan a su país. "Mucho inmigrantes que regresaron a Rusia no encontraron trabajo en el extranjero. Lo dije antes y ahora quiero enfatizarlo: Tenemos una patria, Rusia. Debemos estar con ella en diversas situaciones", ha manifestado el presidente de la Cámara Baja rusa. En este punto, Volodin ha recalcado que este es un mensaje que "casi todos los ciudadanos" comprenden, si bien hay otros que, con el estallido de la guerra en Ucrania decidieron abandonar el país para evitar ser llamados a filas. "Muchos jóvenes hoy defienden el país participando en una operación militar especial. Otros aseguran la victoria en la retaguardia desarrollando la economía", ha manifestado Volodin, quien en este punto ha cargado contra los que huyeron. "Quienes regresan del extranjero deben comprender que aquí nadie los espera con los brazos abiertos. Cometieron traición contra Rusia, sus familiares y sus amigos", ha añadido Volodin, que asegura que hay casos de rusos que emigraron a Israel y ahora vuelven a Moscú.