El feminismo vuelve a salir dividido en Madrid en el Día contra la violencia machista

El movimiento feminista ha vuelto a marchar dividido en Madrid este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer. El Gobierno también se ha dividido y la ministra de Igualdad y compañeras socialistas han acudido a la marcha convocada por el Foro de Madrid, mientras que la de Juventud e Infancia y compañeras de Sumar, así como la exministra Irene Montero y su equipo, han acudido a la Convocada por la Comisión 8M. La marcha convocada por el Foro de Madrid contra la violencia de las mujeres y el Consejo de las Mujeres de Madrid, un acción que llevan realizando desde 1997, ha congregado a las feministas de base, consideradas 'clásicas' o históricas' en el centro de la capital, ha partido pasadas las 12:00 horas, al grito de "no estamos todas, faltan las asesinadas". Un total de 2.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 25.000, según las organizadoras, han recorrido la Gran Vía madrileña tras una pancarta en la que piden "unidad" frente al machismo, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este sábado 25 de noviembre. Si bien, también han coreado lemas por la abolición de la prostitución y contra la Ley Trans, que les separan de la Comisión 8M, convocante de la otra marcha que recorrerá la capital esta tarde. Este año, sin embargo, no se han escuchado, como en anteriores, proclamas contra la exministra Irene Montero. A pesar de que la voluntad de las convocantes era centrarse en la lucha contra la violencia de género, en la que incluyen la abolición de la prostitución, la lucha contra el acceso de menores a la pornografía o el fin de la explotación reproductiva, en relación a la gestación subrogada, las manifestantes también han coreado lemas contra la autodeterminación de género que recoge la Ley Trans, impulsada por Irene Montero, como 'Ser mujer no es un sentimiento'. También han clamado contra el aumento de la violencia sexual y la violencia económica y laboral hacia las mujeres o la necesidad de impulsar sistemas de vigilancia para evitar que las niñas migrantes que llegan a España sean captadas por las mafias proxenetas en los centros que las acogen, así como volver al espíritu del Pacto de Estado contra la violencia de género, entre otras, reclamando una auditoría del mismo. "EL FEMINISMO ES ABOLICIONISTA" Tras una pancarta bajo el lema 'Unidad Ciudadana y respuesta institucional', las manifestantes han comenzado a marchar por la Gran Vía madrileña entre cánticos como "somos mujeres, nos queremos vivas", "basta ya de justicia patriarcal", "somos el grito de las sin voz", "cuidado, puedes tener un putero a tu lado", "Madrid será la tumba del machismo', 'las mujeres no se alquilan, los bebés no se compran' y portando carteles en los que se podían leer mensajes como "¿Dónde están los millones del Pacto de Estado?", "Las mujeres exigimos respeto" o "El feminismo es abolicionista". En declaraciones a los medios antes de comenzar la marcha, una de las portavoces del Foro de Madrid contra la violencia hacia las mujeres Ángeles Álvarez ha recordado que el Foro convoca esta manifestación desde 1997, "año en que fue asesinada Ana Orantes", y en el que murieron un total de 97 mujeres en España por el hecho de serlo. "En el año 2023 la masacre de mujeres sigue siendo una realidad en España como consecuencia de los asesinatos por violencia machista", ha subrayado. Álvarez ha expresado que la manifestación de este año se convoca para hacer un llamamiento a la "unidad" de la sociedad civil y de las instituciones para hacer frente a la violencia hacia las mujeres. A esta manifestación ha asistido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a otras ministras y compañeras de partido. Redondo, ha apelado a la "unidad" del feminismo porque dividirse es una "baza" para Vox y la derecha. También han secundado esta marcha CC.OO, UGT y USO. Cerca de las 14:00 horas, ha comenzado la lectura del manifiesto en la Plaza de España. Tras ello, se ha recordado a las mujeres asesinadas desde el pasado 25N leyendo sus nombres, edades y lugar donde murió, al grito de "asesinada". Al mismo tiempo, las mujeres de la 'compaña feminista' han depositado un clavel blanco por cada una de ellas sobre el escenario. Posteriormente, se han leído los nombres de los dos menores asesinados este año. El acto ha concluido con un aplauso, la emotiva actuación musical de una violinista "con el corazón encogido", ha dicho Carmen Flores, del Foro de Madrid, que ha pedido a los políticos que "se pongan a trabajar" y dejen de tirarse "pullitas"; y una batucada. Mientras, feministas convocadas por la Comisión 8M, 7.000 según Delegación del Gobierno y más de 50.000 según las convocantes, han recorrido las calles del centro de la capital a partir de las 18.00 horas tras una pancarta con el lema '25N Se acabó, nuestra lucha es global', Las participantes han coreado lemas como "se acabó",, "la calle y la noche también son nuestras". La marcha ha arrancado al grito de "Aquí estamos las feministas". Entre sus reivindicaciones, claman contra las violencias sexuales, violencia infantil, familiar, laboral, ante la trata de personas, la violencia transfóbica, lesbofóbica, racista, gordofóbica "y tantas otras que condicionan muchas vidas en todo el mundo", entre otras. Se han definido como "jauría organizada" que lucha "por todas y todes". "NO SOMOS HISTÉRICAS, SOMOS HISTÓRICAS" Las manifestantes han portado pancartas con lemas como "no somos histéricas, somos históricas", "somos nosotras o el patriarcado", "no estamos todas, faltan las asesinadas" o "si volvemos al medievo yo voy con las brujas". En declaraciones a los medios antes de comenzar la marcha, una de las portavoces de la Comisión 8M, Inés Morales, ha indicado que "las violencias machistas no son casos aislados, son el patriarcado" y ha señalado, que desde la organización exigen que se desarrollen "todas las medidas de prevención y atención a las víctimas de violencia sexual y de género recogidas en las leyes". En este sentido, ha apuntado que piden que el mensaje de "no estás sola" sea realidad con la apertura de los 52 centros de crisis 24 horas de atención a las víctimas. Asimismo, ha denunciado la "violencia institucional" de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Este año, la bandera de Palestina ha estado muy presente en la manifestación, donde han recordado "la masacre de la Franja de Gaza" y se han escuchado gritos de "boicot a Israel", "desde el río hasta el mar, Palestina vencerá" y "las vidas palestinas también importan". A esta marcha han asistido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la exministra de Igualdad, Irene Montero, a la que algunos manifestantes han ovacionado durante el trayecto. Rego en declaraciones a los medios, ha augurado que el movimiento feminista volverá a estar unido porque "la lucha contra la violencia de las mujeres es un elemento que une a todo el movimiento feminista". Por su parte, Montero ha reivindicado su compromiso "sin fisuras" con los derechos de todas las mujeres y con el derecho a la libertad y a vidas libres de violencias de todas , "también de las mujeres trans, de las mujeres racializadas, de las mujeres en toda nuestra diversidad". La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha contabilizado este año un total de 52 víctimas mortales, dos más que en todo 2022, a las que hay que sumar un menor y otro en investigación por violencia vicaria, así como 51 menores huérfanos. Desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar datos, se han registrado 1.237 víctimas mortales y más de 400 huérfanos menores de edad. El 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia machista y no deja rastro en la factura ni en el terminal.