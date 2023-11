El Ejército chino anuncia ejercicios de entrenamiento en su lado de frontera con Birmania

Pekín, 25 nov (EFE).- El Ejército chino anunció "ejercicios de entrenamiento de combate" a partir de este sábado en su lado de la frontera con Birmania (Myanmar) en un momento de creciente inseguridad fronteriza que ha generado preocupación en Pekín.

En un breve comunicado difundido a través de la red social Weibo, equivalente chino a X, el Comando del Teatro de Operaciones del Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL) informó que los ejercicios buscarán "poner a prueba la maniobrabilidad, el cierre de fronteras y las capacidades de ataque con fuego de las tropas".

"Las fuerzas del EPL están siempre preparadas para responder a diversas emergencias y están decididas a salvaguardar la soberanía nacional china, la estabilidad fronteriza y la seguridad de las vidas y propiedades de nuestros ciudadanos", agrega la nota.

No obstante, el comunicado no ofrece detalles sobre las fechas exactas ni el número de tropas que participarán.

El anuncio se produce poco después de que un convoy de camiones que transportaba mercancías a Birmania desde China se incendiara en lo que medios estatales como el diario The Global New Light of Myanmar, controlado por los generales en el poder, calificaron como "un ataque insurgente".

Llegan también después de que el embajador de China en el país se reuniera el jueves con altos funcionarios en la capital de Naypyidó para conversar sobre la estabilidad fronteriza, en pleno avance de una ofensiva rebelde desde la frontera con China que ha despertado dudas sobre la relación entre ambas partes.

En el encuentro entre el embajador Chen Hai y una delegación encabezada por el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de la junta birmana, U Than Swe, se discutió acerca de la cooperación para promover la "paz, la estabilidad y el imperio de la ley" en las zonas fronterizas.

Su encuentro se produce en pleno avance por el noreste, centro y noroeste del país de una ofensiva de guerrillas étnicas -algunas con vínculos con China- y milicias prodemocracia bautizada como Operación 1027, por el día de su lanzamiento (27 de octubre) en una zona de la minoría étnica kokang, con raíces étnicas chinas.

China y Birmania comparten 2.129 kilómetros de frontera, y, si bien Pekín aumentó su influencia en el país tras el golpe, su relación con el Ejército es compleja, pues algunas guerrillas -entre ellas implicadas en esta operación- tienen una larga historia de alianza étnica, económica y militar con la segunda economía mundial.

Pekín ha enviado altos cargos ministeriales a Birmania en las últimas semanas y ha urgido a la desescalada de la violencia. EFE

