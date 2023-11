Diego Pablo Simeone: "Griezmann tiene algo diferente que siempre puede aparecer"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, explicó su decisión de no dar descanso a Antoine Griezmann porque el francés "tiene algo diferente que siempre puede aparecer", como resultó como autor del 1-0 sobre el Mallorca. "Muy importante como todos los puntos. Todos los partidos son complejos, cada uno diferente. Hoy un rival que defendió ordenado, que aprovecha el contragolpe. No pudimos en los primeros 30 minutos ponernos en ventaja, que nos generaba tranquilidad, nos fuimos al descanso, le metimos más al partido y apareció el gol. Los cambios nos dieron vitalidad también y después nos pudieron empatar, quizá hubiese sido injusto", dijo en rueda de prensa. El 'Cholo' fue preguntado en especial por un Griezmann que marcó el gol de la victoria en el minuto 64, un gran cabezazo, a pesar de que no estaba brillando y del desgaste de jugar con Francia. "Más allá del primer tiempo no haber estado haciendo un muy buen partido, siempre tiene algo diferente y que puede aparecer", afirmó. "Apostamos por dejarlo sabiendo que venía de jugar dos partidos de 90 minutos con su selección, que el martes tenemos que volver a contar con él, pero él se gestiona muy bien, mete al partido lo que necesita de su juego. Es una pena que los clubes tengamos que gestionar a los jugadores, es lo que toca", añadió. Por otro lado, Simeone celebró una vez más la aportación desde el banquillo y no quiso hablar del próximo encuentro contra el FC Barcelona en Liga o de números de otras campañas exitosas. "Tenemos a disposición a todos los futbolistas, más herramientas para poder jugar con lo que va pasando en el partido. Buscamos darle al partido gente que pueda atacar", apuntó. "No tenemos que mirar a ningún lado, sólo al partido del martes. En estos tres días tendremos que descansar para llegar de la mejor manera", añadió, pensando en la Liga de Campeones y celebrando las 16 victorias seguidas de Liga en casa, gracias a "la energía" que baja desde la grada. Por otro lado, el técnico rojiblanco felicitó a Koke por sus 600 partidos. "Un número extraordinario, se lo merece, se lo ha ganado, hemos compartido mucho juntos y le agradecemos el compromiso, el trabajo, la nobleza y el respeto", terminó.