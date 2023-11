De Jong: "No hemos estado al nivel que podemos estar"

Madrid, 25 nov (EFE).- Frenkie de Jong, centrocampista neerlandés del Barcelona, lamentó el empate sumado en Vallecas frente al Rayo y dijo que "no" estuvieron "al nivel que podían estar" para llevarse el triunfo.

El Barcelona volvió a tropezar en Vallecas, como en sus anteriores dos visitas ligueras, en las que perdió, y empató frente al Rayo, que se adelantó en la primera parte con un gol de Unai López que neutralizó en el minuto 82 Florian Lejeune, en propia puerta, un tanto que evitó al equipo azulgrana irse de vacío en un partido gris sin demasiadas ocasiones.

"Creo que no jugamos bien. No hemos estado al nivel que podemos estar y tenemos que seguir trabajando duro para mejorar. Hay confianza en el equipo, el plan está bien, pero hay que tener constancia porque tenemos muchas lesiones que afectan al equipo. Si seguimos trabajando duro y fuerte queda temporada para remontar", dijo De Jong, en declaraciones a Dazn.

El futbolista neerlandés volvió a jugar diez partidos después tras superar una lesión.

"No he estado fino, no me he encontrado bien, pero se trata de trabajar duro en la semana. Creo que no hemos estado bien en la posesión", subrayó. EFE

