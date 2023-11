Bordalás: "Con Greenwood hay que tener paciencia, todavía no está en su mejor momento"

Getafe (Madrid), 25 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este sábado, después de ganar 2-1 al Almería, que con Mason Greenwood, el mejor jugador del partido, hay que tener “paciencia” porque todavía no está en su “mejor momento”.

El jugador británico firmó un golazo en la primera parte con el que igualó el marcador. Fue el cuarto que marcó esta temporada en todas las competiciones oficiales y Bordalás se mostró ambicioso con la evolución del que puede ser su mejor hombre este curso.

“Como sabéis, estamos trabajando con Mason con mucha paciencia desde que llegó. Trabajamos los tiempos. Ha estado prácticamente dos años sin jugar y sin entrenar. Poco a poco se va recuperando. Con la ayuda de todos. Los técnicos y de los compañeros. Ha sido un golazo. Sabemos de la calidad que atesora. Hay que tener paciencia, porque todavía no está en su mejor momento. Estoy muy contento, le felicito, pero también a los técnicos y a los compañeros, que están muy encima. Siempre lo que quedan son los goles, pero detrás de los goles siempre hay un trabajo ejemplar del equipo en cuanto a esfuerzo, compromiso y trabajo”, dijo.

También señaló que su equipo está “bien” y que tiene que disfrutar siempre con “los pies en el suelo” porque aún queda mucha temporada por delante y dejó claro que el choque ante el Almería no fue fácil porque fue muy “trabajado”.

“Nos enfrentábamos a un equipo que ha mejorado bastante y lo ha demostrado en los primeros 25 minutos. Hasta el empate, hemos sabido gestionar. No nos hemos descompuesto. Luego hemos sido superiores y le hemos dado la vuelta al marcador. Por poner un “pero”, si hubiésemos hecho el tercero habríamos estado más tranquilos. He visto a los rivales, a los jugadores muy abatidos y les mando ánimos. Queda mucho y espero que le den la vuelta a la situación en la que están”, comentó.

“Tenemos los pies en el suelo. Queda mucha Liga. La clasificación no significa nada. El Almería está colista con tres puntos y hoy ha estado cerca de complicarnos la tarde noche. Sabemos lo que cuesta sacar los partidos adelante. Seguimos trabajando pensando en el siguiente partido sin pensar más allá. La experiencia me hace ser muy sensato y coherente en cualquier tipo de manifestación de euforia. Si nos excedemos nos debilitamos. Tenemos que seguir creciendo y mejorando como equipo. Estoy contento y tenemos que disfrutar”, apuntó.

Preguntado por cuál es el secreto que guarda para conseguir buenos resultados, declaró que no tiene “ninguna pócima” y que los resultados sólo llegan con trabajo.

“Soy muy exigente y riguroso. Intento cada día mejorar a nivel personal, a nivel entrenador. Esto va muy rápido, el fútbol va a una velocidad trepidante. Intentamos con el cuerpo técnico mejorar y el equipo va a ser mejor. Ese es nuestro objetivo”.

También habló sobre un dato: con la victoria ante el Almería, el Getafe sumó su mejor racha de la historia de partidos sin perder en Primera División (ocho): “No sabía que era la mejor racha. No suelo fijarme en esas cosas. El día a día nos sobrepasa pensando en el siguiente partido. Pero no me fijo en eso, no lo sabía”.

Asimismo, se refirió a José Ángel Carmona, que tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado en la primera parte: “Se ha resentido de una pequeña lesión que tuvo antes del parón en el partido del Granada. Se había recuperado bien. Decidimos ponerle de inicio teníamos dudas, pero se encontraba bien. A ver el alcance de la lesión, hasta mañana no se hará las pruebas y esperamos que no sea nada y que se recupere bien”.

Por último, destacó cuáles son los aspectos que debe mejorar el Getafe: “Todo es mejorable. Hay aspectos del juego que tenemos que mejorar. A nivel defensivo, los inicios de los partidos nos cuesta mucho entrar al nivel que consideramos que tenemos que entrar a los partidos. En algunos nos han sorprendido, como hoy. Luego aspectos del juego que tenemos que dominar, momentos del partido que tenemos que tener más el balón, manejar los tiempos… Cosas habituales y normales en el día a día de un equipo”, finalizó. EFE

jjl/apa