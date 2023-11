Bárbara Rey se consuela en los brazos de su hermana, Petra

Este viernes Bárbara Rey se enfrentaba a uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su hermano. Justo cuando sabíamos que su hijo, Ángel Cristo Jr, rompía su silencio por la noche para contar el infierno que vivió con sus padres y desmontar por completo la historia que la vedette ha contado durante años, uno de los pilares fundamentales de su vida, se marchaba para siempre. Si ya estaba afectada por esta traición de su hijo, cuando se enteró por la mañana del triste desenlace de su hermano la dejaba completamente devastada. Y así la vimos por la noche cuando abandonó el tanatorio, arropada por todos sus familiares. Ella misma desvelaba ante las cámaras que tenía la sensación de que su hermano había decidido irse un día como ayer para que no estuviese sola cuando su hijo la ponía en el disparadero públicamente. Una creencia extrema que refleja la unión tan especial que la vedette tenía con su hermano y lo doloroso que ha sido para ella saber que su hijo se desvinculaba del núcleo familiar. Si hay una persona que no se separó del lado de Bárbara, esa fue Petra, su hermana pequeña, a la que siempre ha considerado como una hija por la diferencia de edad y por la protección que tuvo que ejercer con ella de pequeña por los malos tratos que le daba su madre. A la salida del tanatorio, Bárbara se mostraba completamente rota de dolor, pero su hermana Petra le abrazaba ante los medios demostrando así la conexión tan bonita de hermanas. Ella también hablaba ante las cámaras, pero dejaba claro que no iba a decir nada de su sobrino, solo que quería muchísimo a su hermana y que iba a estar a su lado. Petra ha sido una pieza clave en la vida de Bárbara, también la vimos el año pasado cuando se emitió el documental que grabó la vedette para Atresplayer, corroborando el infierno que vivió con Ángel Cristo... por eso, entiende el dolor que puede sentir ahora su hermana al ver a su hijo en televisión.