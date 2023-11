Al menos 57 periodistas muertos en el conflicto de Gaza, según el último recuento del CPJ

Un total de 57 periodistas han muerto como consecuencia del conflicto entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y las Fuerzas Armadas Israelíes desde que estalló la violencia el 7 de octubre, según el último balance del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Entre los fallecidos hay 50 palestinos, cuatro israelíes y tres libaneses, mientras que se han contabilizado once casos de trabajadores de medios de comunicación heridos y tres desaparecidos. Hastas 19 periodistas han sido detenidos y se han documentado agresiones, amenazas, ataques informáticos, censura y asesinatos de familiares. "El CPJ destaca que los periodistas son civiles que realizan una importante labor en momentos de crisis y no deben ser objetivo de las partes beligerantes", ha resaltado el coordinador del programa para Oriente Próximo y el Norte de África del CPJ, Sherif Mansour, en un comunicado oficial. "Los periodistas de la zona están haciendo enormes sacrificios para cubrir este descorazonador conflicto. Quienes están en Gaza han pagado y siguen pagando en particular un precio sin precedentes y sufren amenazas exponenciales", ha advertido. "Muchos han perdido a compañeros, familiares y también sus instalaciones y han tenido que huir para estar a salvo cuando no existe un lugar seguro ni una salida", ha remachado.