Wilders ya busca socios en Países Bajos, pero los liberales rechazan compartir gobierno

La Haya, 24 nov (EFE).- El líder islamófobo y euroescéptico Geert Wilders comenzó este viernes a tantear el terreno para negociar un gobierno, aunque ya recibió una negativa por parte del partido liberal VVD, que rechaza formar parte de un gabinete, pero se compromete a “tolerar” con sus escaños una coalición de centroderechas.

El Partido por la Libertad (PVV) ha propuesto a uno de sus senadores, Gom van Strien, como “explorador” del terreno político actual, con la aprobación de la mayoría de los partidos. Se trata de un colaborador que Wilders ha definido como “un hombre inteligente con un buen sentido de las relaciones políticas” y que al mismo tiempo “no tiene un perfil político alto”.

Los líderes de los 16 partidos que han logrado escaños en las elecciones se han reunido esta mañana con la presidenta del Parlamento neerlandés, Vera Bergkamp, quien habló de una “consulta constructiva” y de “una base de apoyo muy grande” para Van Strien, quien comenzará la fase exploratoria con las formaciones antes de proponer una combinación como máximo en dos semanas.

Antes de ese encuentro con Bergkamp, la liberal de derechas Dilan Yesilgöz (VVD) hizo pública la decisión que tomó en su reunión con su partido: no quieren formar parte del gabinete de Wilders y agregó que los “grandes ganadores” de las elecciones legislativas fueron la extrema derecha PVV y el democristiano NSC, y ellos “tienen la iniciativa” de formar gobierno.

“Después de trece años nos corresponde un papel diferente (…) Pero haremos posible un gabinete de centroderecha. Apoyaremos propuestas constructivas, lo que es una forma de tolerancia”, explicó Yesilgöz, cuyo partido perdió 10 escaños, lo que “es casi un tercio y una señal del votante”, admitió la liberal, cuya formación quedó tercera en los comicios.

Wilders calificó esta decisión de “muy decepcionante” y reconoció que "esto no lo hace más fácil. La formación puede tardar meses: la señora Yesilgöz no se lo ha puesto fácil a sus votantes".

Además del VVD, el otro socio que Wilders tiene sobre la mesa es NSC, de Pieter Omtzigt, quien también lamentó “el estilo” de Yesilgöz para hacer su anuncio, y reconoció que formar gobierno “será complicado, todo el mundo lo puede ver observando los resultados”, pero aseguró que su partido quiere “asumir responsabilidades” con sus 20 escaños.

El partido de los granjeros BBB, socio previsible de Wilders, quiere estar en el gabinete con sus 7 escaños, y criticó el rechazo de los liberales. "Estoy un poco desconcertada. Creo que es un poco prematuro que decidas eso así sin más, antes de haber hablado con todos", comentó Caroline van der Plas (BBB), que se trasladó hoy al Parlamento de La Haya con siete tractores.

Con una coalición del PVV, NSC y BBB, Wilders podría ser primer ministro de un gobierno con 64 escaños, insuficiente para una mayoría en un Parlamento de 150 diputados, pero la “tolerancia” estratégica que ofrece el VVD, que tiene 24 escaños, le permitiría legislar siempre que las propuestas sean de “centroderecha” y compatibles con el VVD.

Wilders prometió dejar de lado temas radicales, como la “desislamización” de Países Bajos, para llegar a acuerdos de gobierno, aunque no está claro hasta qué punto está dispuesto a renunciar a los temas más polémicos de su programa electoral.

La ministra en funciones de Finanzas, la progresista Sigrid Kaag (D66), consideró la victoria del PVV como “una bofetada a la democracia” y advirtió de que, a pesar de “hacerse pasar por Madre Teresa” en los últimos días, “todo el odio y la discriminación” y las acusaciones contra opositores políticos” siguen ahí.

"Le queda un largo camino por recorrer para realmente moderarse. Una persona de 60 años no cambia de la noche a la mañana. Y (si Wilders consigue formar gobierno) no será mi primer ministro", aseguró, dejando claro que no apoyaría un Ejecutivo de extrema derecha.

La formación de gobierno consta de tres fases diferenciadas: la exploración (que comienza hoy), la de información (la negociación real) y la fase de formación (búsqueda de ministros y secretarios de Estado). Cada etapa se completa públicamente y con un informe, y no hay un límite temporal en general.

El último gobierno de Rutte requirió casi 300 días de diálogo, está formado por cuatro partidos, y la coalición asumió el poder en enero de 2022, hasta su caída el pasado julio.

El 6 de diciembre tomarán posesión los nuevos diputados, y en torno a esa fecha se espera la entrega del primer informe del explorador, que iniciará las verdaderas negociaciones si ve que hay posibilidades.

Imane Rachidi