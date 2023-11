Viernes, 24 de noviembre de 2023 (22:00 GMT)

COLOMBIA PAZ

Siete años después de la paz con las FARC su implementación es una de cal y otra de arena

Bogotá, (EFE).- Colombia conmemora este viernes los siete años de la firma del acuerdo final de paz con las FARC en un momento en que el país trabaja por conseguir acuerdos con otros grupos pero donde la implementación de lo firmado en 2016 ha sido "una de cal y otra de arena". "Hoy estamos haciendo un balance a los siete años de la firma, y como todo en la vida, una de cal y otra de arena", aseguró el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) durante el acto de conmemoración celebrado en el Centro de Memoria de Bogotá, en el que también estuvo el exlíder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko". El 24 de noviembre de 2016 Santos y Londoño firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el acuerdo que supuso "el fin de una guerra entre la insurgencia más poderosa y más antigua del hemisferio occidental y el Gobierno colombiano".

MÉXICO DERECHOS HUMANOS

Comisión de la Verdad recaba más de 1.000 testimonios sobre la 'Guerra sucia' de México

Monterrey (México) (EFE).- El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad de la 'Guerra Sucia' recabó más de 1.000 testimonios y 90 archivos abiertos en dos años que servirán de base al informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos en el país en este periodo, que va de 1965 a 1990. Carlos Pérez Ricart, comisionado del referido mecanismo, expuso a EFE este viernes que la comisión busca esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado mexicano y el Ejército durante la 'Guerra sucia' para evitar que vuelvan a repetirse y que haya justicia a sus víctimas.

PERÚ JUSTICIA

Suspenden por 8 meses al fiscal coordinador en Perú de los casos por escándalo Lava Jato

Lima, (EFE).- La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público de Perú confirmó este viernes la suspensión por ocho meses y 15 días, sin goce de haber, del fiscal Rafael Vela, que se desempeña como coordinador del Equipo Especial Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos a nivel nacional. Según la resolución firmada por la fiscal adjunta suprema Giuliana Ortiz Zabaleta, se declaró infundada la apelación de Vela y declaró fundadas dos infracciones administrativas muy graves, establecidas en el código de ética del Ministerio Público (Fiscalía).

BRASIL PETRÓLEO

Petrobras no descarta evaluar la compra de activos ofrecidos por Javier Milei en Argentina

Río de Janeiro, (EFE).- El presidente de la petrolera Petrobras, Jean Paul Prates, afirmó este viernes que, pese a que en este momento no están evaluando comprar los activos que sean puestos a la venta en Argentina por el Gobierno de Javier Milei, no descarta en que pueda hacerlo en el futuro. "Hoy no forma parte de lo que nos interesa. No estamos buscando una YPF. Pero no sé lo que van a ofrecer y puede que sean activos importantes que nos interesen", aseguró Prates en una rueda de prensa al ser interrogado sobre los planes del presidente electo de Argentina de vender los activos de la petrolera estatal.

ISRAEL PALESTINA

Gobierno español convoca a la embajadora israelí en Madrid por acusaciones contra Sánchez

Madrid, (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores español convocó a la embajadora de Israel en Madrid tras las acusaciones lanzadas este viernes por la diplomacia de ese país contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según confirmó a EFE fuentes diplomáticas. La convocatoria se produce en respuesta al gesto del Ministerio de Exteriores de ese país, que el viernes convocó a los embajadores de España y de Bélgica por las declaraciones del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, y el primer ministro belga, Alexander De Croo, en Egipto, que Israel considera un "apoyo al terrorismo".

ISRAEL PALESTINA

Israel y Hamás intercambian con éxito la primera tanda de rehenes por presos palestinos

Jerusalén, 24 nov (EFE).- Israel y Hamás llevaron a cabo con éxito este viernes el primer intercambio de rehenes por presos palestinos, como parte de un acuerdo para liberar a 50 secuestrados por el grupo islamista a cambio de 150 prisioneros durante los cuatro días pactados de tregua, que ha sido respetada por ambas partes. La primera tanda de trece cautivos israelíes, entre los más de 240 que Hamás secuestró el pasado 7 de octubre, regresó hoy a Israel después de que fueran entregados hoy en la Franja de Gaza por el grupo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que los llevó a Egipto por el cruce de Rafah.

ISRAEL PALESTINA EEUU

Biden afirma que hay "posibilidades reales" de que se amplíe el alto al fuego en Gaza

Washington, (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este viernes que hay "posibilidades reales" de que la tregua humanitaria que arrancó el vienes en Gaza se amplíe más días de los cuatro pactados y aseguró que hasta ahora "todo ha salido bien". "Lo de hoy es sólo el comienzo, pero hasta ahora todo ha ido bien", afirmó el mandatario en sus primeras declaraciones públicas después de la liberación de 13 rehenes israelíes, 10 tailandeses y un filipino, secuestrados por Hamás, como parte del primer día de tregua entre Israel y Hamás.

ISRAEL PALESTINA

Cruz Roja espera continuar mañana su labor en liberación de rehenes y prisioneros

Ginebra, (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dio por concluida su primera jornada de asistencia a la liberación de rehenes y detenidos este viernes, en la que escoltó y transportó a 24 secuestrados desde Gaza y 33 palestinos con destino a Cisjordania, y resaltó la voluntad de seguir este trabajo mañana, sábado. "Esta operación muestra el verdadero impacto de nuestro papel como intermediario neutral entre las partes en conflicto", destacó un breve comunicado de CICR al término de las liberaciones, en la primera de las cuatro jornadas de tregua entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

EEUU BLACK FRIDAY

El Black Friday en EE.UU. llena las calles entre expectativas de mayor gasto

Nueva York,, (EFE).- Estados Unidos vive este viernes su gran jornada consumista, el Black Friday, en la que se espera que 130 millones de personas salgan a comprar, que otras tantas lo hagan por internet y que el gasto total vuelva a aumentar, si bien moderadamente, ya que la inflación persiste. En Nueva York, capital del "shopping", las calles se llenaron de gente, desde la pintoresca Quinta Avenida hasta la plaza de Herald Square, donde están los grandes almacenes Macy's; muchos cargaban bolsas y maletas, pero otros solo se dedicaban a pasear y admirar las decoraciones navideñas.

SUDAN REBELIÓN

Al menos 33 civiles muertos en bombardeos atribuidos al Ejército en la capital sudanesa

El Cairo, 24 nov (EFE).- Al menos 33 civiles murieron y decenas resultaron heridos en dos bombardeos atribuidos al Ejército sudanés contra posiciones de los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra Jartum y Omdurman, vecina a la capital, informaron este viernes los comités de emergencia de ambas ciudades. Por un lado, los bombardeos aéreos llevados a cabo por aviones de combate del Ejército sudanés en varios lugares de Omdurman causaron tres muertos, mientras que al menos 30 personas, la mayoría vendedores ambulantes, murieron después de que un mercado central fuera atacado, dijeron las fuentes. EFE

