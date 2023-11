Simeone no ve solución al calendario: "Los futbolistas son los que pueden resolverlo"

(Actualiza el séptimo párrafo)

Majadahonda (Madrid), 24 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no ve solución al calendario tan repleto de partidos, entre los clubes y las selecciones, "porque hay una necesidad de todas las partes", y remarcó que los futbolistas "son los únicos que pueden reclamar" y "resolver esta situación" ante tanta carga de encuentros.

"¿Solución? No. Sinceramente, no. Porque hay una necesidad de todas las partes de que la selección juegue, de que los entrenadores que participan en la selección ganen los partidos, los futbolistas quieren jugar, porque juegan a la pelota para competir, quisieran jugar siempre y estamos en un lugar nosotros, los entrenadores de los clubes, que tenemos que intentar en los entrenamientos y los partidos gestionar de la mejor manera esto, que va a seguir sucediendo y desgraciadamente no va a variar", valoró en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"Lo más importante en esto son los futbolistas y todo lo que ellos logren generar, seguramente, pueden escucharlos. Los demás, evidentemente, no participamos, porque los que juegan son ellos. Está claro que desde su lugar tienen la posibilidad de hacerlo o acompañar lo que está sucediendo y que ellos mismos ven, que obviamente no es fácil", dijo.

"Pero, igualmente, son futbolistas. Viene la selección, quieren jugar, yo me pongo en el lugar de ellos y me gustaría jugar siempre. Los únicos que pueden resolver esta situación, encontrarle algo, son los futbolistas", abundó Simeone, que no se pronunció sobre una hipotética huelga de jugadores: "Entiendo que los futbolistas son los únicos que pueden reclamar por lo que ellos entienden que le pueden hacer bien o mal".

Con la vuelta de los internacionales sin ninguna lesión, al contrario que en otras ocasiones, el Atlético ya aguarda al Mallorca, este sábado en el Cívitas Metropolitano: "Es un equipo que viene de muchos días sin jugar, seguramente están preparados fuertes como los prepara el 'míster' (Javier Aguirre), que siempre lleva a sus equipos a una intensidad y a un trabajo colectivo importante".

"Tiene un equipo duro defensivamente y mucha velocidad en la parte ofensiva, así que esperemos poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", declaró Simeone, que planea descanso en su once para varios de sus internacionales y que repetirá la fórmula del 6-0 al Celtic, con Antoine Griezmann de interior izquierdo y Álvaro Morata y Ángel Correa en la delantera.

Axel Witsel seguirá afianzado en la defensa. "Muy contento, porque es un chico noble, trabajador, que vino con mucha ilusión, teniendo una edad bonita para seguir rindiendo y nos está dando, en otro lugar del campo, cosas importantes que al equipo le hacen bien", expresó el técnico argentino, que completará su once con el portero Jan Oblak, los centrales César Azpilicueta y Mario Hermoso, los carrileros Marcos Llorente y Samuel Lino y los centrocampistas Pablo Barrios y Koke Resurrección, que termina contrato en 2024.

"No hablo de estas cosas, porque son cosas más personales todo tipo de renovación y ya Koke, en su momento, decidirá con el club lo que mejor convenga a ambos", apuntó Simeone, que recuperará a Memphis Depay, después de diez duelos de baja por lesión.

"Estoy contento. Memphis este sábado va a volver a estar con nosotros, acompañando al grupo y al equipo. Ojalá que pueda participar durante el partido. Es un futbolista muy importante para nosotros y ojalá pueda mantener la regularidad que está buscando", repasó.

"Ha hecho un grandísimo esfuerzo en el verano, no teniendo casi vacaciones, para recuperarse de la antigua lesión, hizo un grandísimo esfuerzo para ponerse bien, desgraciadamente le tocó lesionarse otra vez, se volvió a levantar, está trabajando con mucha ilusión para poder ayudarnos, confiamos en él y esperar que todo acompañe para que nos pueda ayudar", continuó.

También afirmó que "sí" ha analizado la posibilidad de juntar en el once a Samuel Lino y Rodrigo Riquelme en alguna ocasión, a pesar de que actualmente son competencia directa por el carril izquierdo. "Lo pensamos, lo tenemos en cuenta y en algún momento posiblemente sucederá", avanzó. EFE

