Optimismo en mercados de crédito, diferenciales EEUU en mínimos

(Bloomberg) -- Los diferenciales de los bonos corporativos estadounidenses con grado de inversión superaron un nivel no visto desde 2022, ya que los inversionistas apuestan a que la Reserva Federal llegó al final de su ciclo de alzas de tasas.

La cifra, que mide el rendimiento adicional que exigen los inversionistas por invertir en bonos corporativos en lugar de bonos del Tesoro estadounidense, se sitúa en su nivel más bajo desde abril de 2022, según datos compilados por Bloomberg.

Los diferenciales de la deuda de alta calidad cayeron tres puntos básicos el miércoles, a 110 puntos básicos, según datos de un índice de Bloomberg. Los diferenciales de los bonos con grado especulativo descendieron seis puntos básicos, a 380 puntos básicos, el nivel más bajo desde septiembre, mientras que el precio promedio de los préstamos apalancados alcanzó los 95,2 centavos por dólar.

Los movimientos se producen cuando la oferta de nuevos bonos con grado de inversión empieza a desacelerarse antes de las fiestas de fin de año en Estados Unidos, pero la demanda de bonos con calificación de calidad sigue siendo alta.

Los diferenciales de los bonos de primera categoría se han mantenido bastante estrechos este año, alcanzando un máximo de 163 puntos básicos durante la crisis bancaria de marzo. Muchos analistas esperaban que los diferenciales cerraran el año más ajustados que el 2022, pero cuando falta un mes para fin de año —y disminuyen los temores de recesión— podrían bajar aún más.

Varios bancos, entre ellos Barclays Plc, Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co., prevén que los diferenciales de alta calidad cierren 2023 entre 140 y 155 puntos básicos. La última vez que los diferenciales fueron tan altos este año fue en mayo.

De cara al próximo año, Morgan Stanley estima que los diferenciales finalicen 2024 en 125 puntos básicos, solo ligeramente por encima de los niveles actuales.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original:Credit Markets Signal Optimism as US Spreads Reach Year-Lows

--Con la colaboración de Gowri Gurumurthy.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.