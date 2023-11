Norma Duval, impactada, da un consejo a Ángel Cristo Jr tras su ataque a Bárbara Rey

Demostrando una vez más su solidaridad, Norma Duval ha sido uno de los rostros conocidos que han querido aportar su granito de arena asistiendo a la cena benéfica del 25º aniversario de la ONG 'Infancia sin Fronteras', con la que colabora activamente y de la mano de quien abrió su propia escuela infantil en Nicaragua hace 20 años. Aprovechando la ocasión, hemos charlado con la artista, que nos ha contado cuáles son sus planes para las próximas Navidades que, una vez más, celebrará con su familia: "El 24 y 24 lo pasaré como siempre con mis hijos y después me voy con mi marido -Matthias Khün, con el que acaba de celebrar su primer aniversario de boda- a Suiza, donde siempre despido el año porque mis hijos son muy mayores y en Nochevieja cada uno va a su aire". Confiesa que está atravesando su momento más dulce, y a su felicidad con el alemán con el que comparte su vida desde 2010 se une lo encantada que está con su faceta de abuela. "Tengo una nieta preciosa y un nieto, Izan, que es una preciosidad. Son muy buenos" afirma, revelando que "lo poco que los veo" -ya que reside en Gstaad con su marido- "lógicamente claro que los consiento". "Yo soy feliz de ser abuela y tendré los nietos que mis hijos quieran" afirma divertida, dejando en el aire si Marc, Yelko o Christian nos sorprenderán con una futura paternidad. Tan especial es la relación con sus hijos, que Norma se ha quedado impactada cuando se ha enterado por las cámaras de Europa Press de que el hijo de su compañera Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr, ha arremetido brutalmente contra ella en una entrevista que veremos completa este viernes en Telecinco: "No sé nada de eso, no puedo opinar, no tengo palabras, pero las madres queremos mucho a nuestros hijos y yo espero que todos los hijos quieran y respeten a sus madres. Yo tengo la suerte de tener unos hijos maravillosos" ha sentenciado, dejando entrever que su consejo al joven sería que respete a su madre.