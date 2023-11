Nintendo lanzará un parche en diciembre para solucionar el 'bug' del remake de Super Mario RPG que impide progresar

Nintendo ha anunciado que planea lanzar un parche de 'software' en diciembre para solucionar un error en el 'remake' de Super Mario RPG que bloquea el progreso del videojuego en el nivel Fin del Mundo y que, por el momento, se puede solucionar volviendo a pasar por el Reino Champiñón. Super Mario RPG Remake, la nueva entrega del videojuego de Nintendo originalmente lanzado en 1996, se lanzó el pasado viernes 17 de noviembre de forma exclusiva para Nintendo Switch. Se trata de un videojuego que se renueva visualmente con gráficos y escenas cinemáticas actualizadas, pero que continúa manteniendo la esencia del clásico, con combates por turnos y mecánicas de rol. En él, los jugadores deben formar equipo con Mario, Bowser, Peach y los dos personajes originales de este juego, Mallow y Geno, para "reparar la Vía Estelar", tal y como detalla la propia desarrolladora. Sin embargo, una semana después de su estreno, Nintendo ha confirmado la aparición de un error que provoca que los usuarios no puedan progresar en el videojuego y, de cara a solucionarlo, planea lanzar un parche de 'software' el próximo mes, tal y como ha anunciado en su página web de soporte. Se trata de un 'bug' que ocurre en el nivel 'Fin del Mundo' cuando se activa el evento Paratroopa en Monstro Town. En concreto, cuando los jugadores llegan a dicho punto del videojuego, los Paratroopas -los personajes en forma de tortuga alada- no aparecen y, por tanto, no se puede continuar desarrollando la acción del videojuego, quedando bloqueado el progreso. VUELTA AL REINO CHAMPIÑÓN COMO SOLUCIÓN ALTERNATIVA No obstante, mientras Nintendo lanza definitivamente el parche para solucionar este error, la compañía ha compartido una solución alternativa para que los jugadores puedan continuar avanzando en el videojuego. Tal y como ha explicado la desarrolladora, en caso de encontrar este error, bastará con que los jugadores vuelvan a ir al Reino Champiñón y, después, regresen al nivel del 'Fin del Mundo' nuevamente. Este rodeo "debería hacer que los Paratroopa aparezcan como se esperaba". Asimismo, Nintendo ha detallado que al volver al Reino Champiñón no es necesario entrar en el castillo, sino que el error debería solucionarse si se ingresa a la ciudad alrededor del castillo. De la misma forma, también ha especificado que los jugadores podrán utilizar el mapa para viajar al Reino Champiñón y que, al regresar al nivel del Fin del Mundo podrán igualmente usar el mapa o la opción 'Al mapa mundial'.