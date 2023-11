Más de 40 marchas clamarán este 25N contra la violencia machista, con el feminismo dividido en Madrid y otras ciudades

Organizaciones de mujeres y colectivos feministas han convocado más de 40 movilizaciones para este sábado, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en varias ciudades y pueblos de España, en algunos casos, evidenciando la división del movimiento feminista. Es el caso de la capital, donde hay previstas dos manifestaciones diferentes. La primera, convocada por el Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres y el Consejo de las Mujeres de Madrid, las feministas clásicas, partirá a las 12.00 horas de la confluencia de las calles Alcalá con Gran Vía, arteria que recorrerá hasta la Plaza de España. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, acudirá a esta convocatoria, acompañada de otras compañeras socialistas, según han confirmado a Europa Press fuentes de su departamento. Y, por la tarde, bajo el lema 'Se acabó: Nuestra lucha es global', la Comisión 8M, que es defensora de un concepto de feminismo más extenso, saldrá en Madrid "para acabar con las violencias machistas en todas sus formas". La movilización partirá, a las 18.00 horas, de Atocha y recorrerá las calles hasta Callao. Ya está confirmada la asistencia de la exministra de Igualdad, Irene Montero. Estas dos citas diferentes vuelven a evidenciar la división del feminismo. En Baleares, el Movimiento Feminista de Mallorca ha convocado la tradicional manifestación el sábado por la tarde, al tiempo que la Coordinadora Transfeminista de Mallorca ha organizado su convocatoria para este 25N, que empezará a las 12.00 horas en la plaza de la Porta Pintada, continuará por Calle Sant Miquel hasta plaza Mayor, siguiendo por plaza del Marqués de Palmer, calle de Colón y, finalizará, en la plaza de Cort. En Cataluña, la ciudad condal acogerá una manifestación unitaria convocada por la organización Novembre Feminista, a las 18.30 horas, desde el Paseo de Gracia hasta la Avenida Diagonal. Asimismo, la comunidad autónoma acogerá concentraciones y actos en otros puntos como una concentración, a las 11.00 horas, en Begues (Barcelona), una manifestación, a las 18.30 horas, organizada por Plataforma 25N del camp en Reus (Tarragona). Respecto a las movilizaciones en Euskadi, convocadas por el Movimiento Feminista de Euskal Herria, estas serán a las 12.00 horas, desde el Bulevar en San Sebastián; a las 12.30 horas, desde la plaza San Antón en Vitoria-Gasteiz; y a las 18.00 horas, desde el Sagrado Corazón en Bilbao. En Castilla-La Mancha hay previstas dos manifestaciones por el 25N en Toledo. La primera de ellas la organiza la Plataforma 8M Toledo, a las 12.00 horas, con salida desde La Vega hasta la plaza de Zocodover. Por otro lado, el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, ha organizado su propia manifestación institucional, a las 11.00 horas, desde el Paseo de la Vega de la ciudad, promovida por el Consejo Local de la Mujer. A esta manifestación no acudirá el PSOE. En Guadalajara, se han convocado otras dos manifestaciones. La habitual de todos años es la convocada por la Red Feminista de Guadalajara, que tendrá lugar el sábado, a partir de las 12 horas. Sin embargo, por primera vez, a esta movilización se le sumará 'La primera marcha popular por la eliminación de la violencia contra la mujer', convocada por el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, el domingo 26, a partir de las 11.00 horas, con salida desde el Parque de la Concordia. En el caso de Cuenca, Comando Violeta ha organizado este sábado una concentración a las 12.30 horas, en la Plaza de la Hispanidad, mientras que en Albacete la Coordinadora 8M de Albacete ha convocado otra en defensa de los derechos de las mujeres, a las 12.00 horas, en la Plaza 25N. En Ciudad Real, hay prevista una manifestación convocada por la Asamblea de Mujeres Feministas de Ciudad Real, que tendrá lugar n la Plaza del Pilar, a las 19.00 horas. Otros enclaves castellano-manchegos acogerán movilizaciones. Es el caso de Talavera de la Reina, donde la Plataforma Feminista ha convocado una concentración en la Calle San Francisco a las 12.00 horas. Por su parte, la Coordinadora Feminista de Valencia también ha convocado una manifestación, que está prevista que de comienzo a las 18.00 horas, desde la Puerta de la Mar hasta la Plaza del Ayuntamiento. 'POR TI, POR MÍ Y POR TODAS MIS COMPAÑERAS' En La Rioja, la Plataforma 8 de Marzo (IU, PSOE, Mujeres Riojanas Progresistas, CCOO, USO y UGT) ha convocado una concentración a las 13.00 horas, en El Espolón de Logroño, bajo el lema 'Por ti, por mí y por todas mis compañeras'. Por la tarde, las asociaciones Feministas de La Rioja y Kirké han organizado una manifestación, a las 19.00 horas, desde la plaza del Mercado y hasta El Espolón. En Zaragoza, la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza organiza una concentración este sábado 25 de noviembre, a las 19.00 horas; y, en el caso de Santander, habrá una única manifestación por el 25N, que será a las 12.00 horas, entre la rotonda de Puertochico y el Ayuntamiento santanderino. La manifestación más grande de Extremadura tendrá lugar en Badajoz, a las 12.30 horas, convocada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz. Además, en Valladolid está programada una manifestación este sábado, a las 19 horas, convocada por UGT, CCOO y la Coordinadora de Mujeres que saldrá de Fuente Dorada, junto a la plaza Mayor; mientras que, en Navarra, el movimiento feminista ha convocado una manifestación central, a las 18.00 horas, en Pamplona. En Canarias hay, dos manifestaciones principales en las islas capitalinas, aunque también habrá actos en otras islas. En Santa Cruz de Tenerife, el Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife se manifestará a las 12.00 horas, partiendo de la Plaza Weyler y concluyendo en la Plaza Candelaria, donde se leerá un manifiesto. Y en Las Palmas de Gran Canaria, la Red Feminista de Gran Canaria ha convocado una manifestación que saldrá también a las 12.00 horas, desde la Plaza Santa Ana y terminará en el Parque de San Telmo. 'SE ACABÓ: XUSTICIA, VERDÁ, NON AL SILENCIU PATRIARCAL' En Galicia, la Marcha Mundial das Mulleres ha convocado las principales manifestaciones en las ciudades de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela; mientras que la manifestación en Asturias por el 25N será este sábado, a las 12.00 horas, en La Pola Siero, organizada por el colectivo Asturies Feminista 8M y con salida del Mercado Nacional de Ganado. El lema de la convocatoria es 'Se acabó: xusticia, verdá, non al silenciu patriarcal'. También en Murcia capital hay convocadas dos movilizaciones. Una de ellas es una concentración convocada, a las 12.00 horas, en la entrada del Paseo del Malecón de Murcia. Está organizada por Radfem para reivindicar la lucha feminista por el Día por la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. La segunda manifestación en Murcia está convocada por la Asamblea Feminista --integrada por asociaciones, colectivos, partidos políticos y sindicatos--, bajo el lema 'Contra la violencia hacia las mujeres, unidad ciudadana y respuesta institucional'. Saldrá a las 12.00 horas desde la plaza de la Fuensanta de Murcia y llegará a la plaza Martínez Tornel. Finalmente, en Andalucía, el Movimiento Feminista de Sevilla ha convocado una movilización, a las 18.30 horas, y la Asamblea Feminista Unitaria, a las 13.00 horas, en Sevilla; la Plataforma Cordobesa, a las 17.30 horas, en Córdoba; el Movimiento Feminista de Huelva, a las 12.00 horas, en Huelva; el Espacio Feminismo Unitario y la Plataforma 25N/8M, a las 12.00 horas, en Granada; la Plataforma Violencia Cero, a las 12.00 horas en Málaga; y el Consejo de la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, a las 12.00 horas, en Cádiz.