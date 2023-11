La viceprimera ministra de Ucrania advierte a los socios de Kiev del peligro de cansarse de la guerra

BERLÍN 24 (DPA/EP) La viceprimera ministra de Ucrania, Olga Stefanishina, ha advertido este viernes a los socios de Kiev de los problemas que traería consigo que se cansaran de la guerra, ya que Rusia pondría el punto de mira en otras fronteras europeas. "No deberíamos contar los días; deberíamos ver cómo se desarrollan las cosas", ha valorado Stefanishina después de más de 600 días desde la invasión, durante una visita oficial a Berlín, desde donde ha enfatizado que la "determinación" ucraniana para salir victorioso del conflicto "sigue siendo la misma". Stefanishina se ha referido de esta manera a las informaciones que han ido apareciendo en los medios de comunicación que hablan del cansancio de los socios de Kiev a seguir manteniendo económica y militarmente esta guerra. La responsable de la integración europea y euroatlántica de Ucrania en el Gobierno de Volodimir Zelenski ha asegurado que en sus viajes por Europa ha escuchado en varias ocasiones los reproches de algunos Estados miembros sobre lo prolongada que estaba siendo esta guerra. En ese sentido, Stefanishina ha advertido de que dejar sola a Ucrania supondría no solo su derrota, sino todo un "efecto dominó" que acabaría por afectar a otros países europeos. "Las reclamaciones de Rusia no terminaban en la frontera ucraniana", ha asegurado. Stefanishina ha destacado que el Ejército ucraniano ha avanzado para alcanzar los estándares necesarios para unirse a la OTAN desde la pasada reunión de julio en Vilna. A su vez, confía en que en la próxima cumbre de la UE a mediados de diciembre se tome una decisión sobre el inicio del proceso de adhesión a la UE.