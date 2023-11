La Reina cierra el Seminario Lengua y Periodismo que aboga por "responsabilidad" de los medios ante el cambio climático

La "responsabilidad" presente y futura de los medios de comunicación para transmitir y concienciar ante el cambio climático ha sido una de las principales conclusiones a las que se ha llegado en el XVI Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, que este viernes ha cerrado la Reina Doña Letizia en San Millán (La Rioja). La monarca ha asistido este mediodía a la mesa de conclusiones del Seminario, que se ha desarrollado este jueves y viernes en el Monasterio de Yuso, organizado por la Fundación San Millán y FudeuRAE. Una mesa en la que doña Letizia ha estado especialmente activa, haciendo preguntas en varias ocasiones a los ponentes, profesionales de medios de comunicación. Entre las preguntas, ha planteado una cuestión sobre la utilidad de la acción climática de las ONG, entre las que ha citado a Greenpeace; también ha preguntado por la incoporación de términos de otros idiomas en este área; sobre el "negacionismo" o "escepticismo" que se puede llegar a crear en el tema; o acerca de la importancia de la sostenibilidad en la moda. Incluso, y casi en lo que se ha llegado a convertir en un debate, cuando se ha citado a referentes en la lucha medioambiental, la Reina ha cuestionado a los presentes si "la insistencia en una persona, como Greta, no acaba produciendo un efecto no deseable". Referentes, le han contestado, "que son necesarios" pese a todo. Entre los periodistas participantes se ha hecho especial hincapié, por ejemplo, en la necesidad de "combatir" precisamente la desinformación, el negacionismo o el escepticismo, con "rigor" y "fiabilidad". Se trata, se ha señalado, de que los medios tienen "especial" responsabilidad en "comunicar y ayudar a concienciar" en este aspecto. Así, se han defendido la emisión de informaciones de servicio público, dando la palabra a fuentes "solventes", en las que resulta "fundamental" la comunidad científica, "la información debe estar amparada por la ciencia", con un lenguaje "claro y preciso". Por eso, se ha señalado también la importancia de ir contando con periodistas ambientales o climáticos "especializados". Cuando el debate se ha dirigido a temas más relacionados con la economía, como el cambio de patrón energético o la sostenibilidad en las empresas -con especial preocupación por el mundo de la moda- ha intervenido el ministro José Luis Escrivá -único economista presente, como ha recordado entre risas-, que se ha mostrado "prudente" ante mensajes "pesimistas" respecto al futuro económico mundial. Y, en cuanto al ámbito jurídico, que también se ha abordado en las jornadas -en algún momento, de forma crítica por la falta de aplicación de normas-, se ha apostado por "la necesidad de una lengua común para afrontar el cambio climático, que debe girar en torno a una idea compartida, que es que "todas las soluciones deben sostenerse en la responsabilidad individual y colectiva". Así, el director de la RAE, Santiago Muñoz, ha recalcado la noción de "buen periodismo" que debe basarse en "la responsabilidad" y "la claridad", ante lo que ha defendido por encima de todo lo demás el "lenguaje más claro y asequible posible". Y el divulgador científico riojano Eduardo Sáenz de Cabezón ha puesto el centro en la existencia de "cierta sordera" respecto al cambio climático "lo que lleva al pesimismo", pero ha afirmado que hay "esperanza" basada en la implicación de todos. Por último, se ha propuesto pasar a hablar ya no de "cambio climático" sino de "amenaza climática" o incluso "resiliencia climática".