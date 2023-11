La extrema derecha polaca cierra la puerta a un posible gobierno con Morawiecki: "No hay mayoría"

Los principales líderes de la coalición polaca de extrema derecha Confederación (KON) han descartado finalmente la posibilidad de formar gobierno con el ultraconservador Ley y Justicia (PiS) del primer ministro en funciones, Mateusz Morawiecki, debido a que ambas formaciones no suman los apoyos necesarios. Kryszstof Bosak, Grzegorz Braun y otros líderes de KON, incluido Rafal Mekler, uno de los principales impulsores del bloqueo de la frontera con Ucrania por parte de transportistas polacos, se han reunido con Morawiecki para abordar las posibilidades que tendría un acuerdo de coalición, según recoge la agencia PAP. "Se ha hablado muy poco sobre el Gobierno. Hemos repetido nuestra declaración de que no hay posibilidad de un gobierno común, no hay mayoría", ha manifestado Bosak al término de la reunión, aprovechando además para marcar distancias con Morawiecki en asuntos como la economía o las relaciones con la Unión Europea. De esta forma, Morawiecki ve como sus aspiraciones para poder revalidar el mandato --un hito con muy escasas posibilidades dada la aritmética parlamentaria-- se ven prácticamente reducidas a cero. El primer ministro en funciones recibió a mediados de noviembre el encargo del presidente, Andrzej Duda, de formar gobierno. El PiS fue la formación más votada en las elecciones del 15 de octubre, cuando logró 194 diputados. Por detrás se ubicaron la Plataforma Cívica del ex primer ministro Donald Tusk, con 157 diputados; la coalición Tercera Vía, con 65 escaños; y La Izquierda, con otros 26. En último lugar quedó KON, con 18 diputados. Apenas confirmado el recuento electoral, Tusk se erigió como claro vencedor de los comicios pues, a pesar de haber quedado en segundo lugar, sí es capaz de recibir el apoyo de otras formaciones políticas que le auparían a recuperar el Gobierno de Polonia más de nueve años después. La suma de la Plataforma Cívica, Tercera Vía y La Izquierda sumaría 248 diputados, superando ampliamente la mayoría de 231 apoyos necesarios en el Sejm (Cámara Baja). El PiS, que tan solo ha encontrado apoyo en KON, podría llegar a lograr un máximo de 212 votos a favor en una supuesta investidura. En este contexto, Morawiecki ha tratado de mantener contactos con representantes de Tercera Vía y de La Izquierda, proponiendo un gobierno de coalición con políticas comunes de los programas electorales de las tres formaciones. Sin embargo, ambas coaliciones rechazaron la propuesta del primer ministro en funciones.