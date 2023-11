Griezmann: "Un niño no va a insultar, lo hace porque lo hacen el padre o los amigos"

Madrid, 24 nov (EFE).- Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, dijo este viernes que "un niño no va a un estadio a abuchear o insultar", sino que lo hace porque ve hacerlo al padre o a los amigos, según declaró este viernes con motivo del lanzamiento por parte del club rojiblanco del proyecto 'We Are Football' por la diversidad, la inclusión y el respeto en el fútbol y el deporte.

"Un niño que va a un estadio no va a abuchear o a insultar. Lo hace porque el padre lo hace, los amigos o los del alrededor lo hacen. Dar el mejor ejemplo posible y que el niño y el padre disfruten. Cada uno puede tener problemas en su trabajo o su vida privada y al final es un desahogo para ellos venir al estadio, pero son cosas que no pueden pasar, porque hay niños al lado y ellos repiten y hacen las mismas cosas", dijo a los medios del club.

"Al final, es un deporte, nosotros somos humanos y cualquier cosa te puede tocar muy profundo de tu alma", añadió el atacante francés, con motivo del lanzamiento del proyecto 'We Are Football'.

Esta iniciativa tiene como objetivo "ayudar a canalizar todas las acciones destinadas a construir 'El fútbol que queremos', un fútbol protagonizado por la diversidad, la inclusión, el respeto y la tolerancia, que inspire al mundo del deporte y a todos los colectivos de nuestra sociedad", según expresó el club rojiblanco.

"Sabemos que los niños nos ven, nos miran y luego copian. Lo veo mucho con mi hijo. Somos un buen ejemplo para todos y para mí es muy importante ser una buena imagen, dar buenos valores, que sean los míos o los del fútbol; la mejor imagen del fútbol. Y luego veo a mi hijo que hace lo mismo y estoy pensando y diciéndome que soy un buen ejemplo. Y hay que seguir", expuso el futbolista del Atlético.

Para él, "es bonito e importante lo que está haciendo el club con We Love Football".

"A veces ves cosas en la tele y te da rabia. Son cosas que no pueden pasar ni dentro de un estadio ni fuera ni en la calle. Nosotros tenemos ese pequeño poder de llegar más a la gente y es muy importante para nosotros", declaró.

"El fútbol es alegre y compartir en la grada o dentro del campo con amigos y pasar muy buenos momentos", recalcó Griezmann, que insistió en la "alegría, en disfrutar con los compañeros y disfrutar contra los rivales, que al final es un juego".

"Es un sueño para nosotros poder jugar delante de miles de aficionados, saber que el aficionado hizo un viaje importante cogiendo su coche con sus amigos y familiares para disfrutar de este momento... Eso es un estadio y el fútbol; disfrutar con la familia y con amigos, nosotros disfrutar del juego e intentar dar un buen espectáculo para todos", abundó.