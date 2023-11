Google Maps puede desactivar funciones como la calificación o las sugerencias para evitar el contenido falso

Google Maps permite a los usuarios de este servicio de navegación compartir su experiencia con la publicación de contenido y una calificación mediante estrellas, que tienen que cumplir con unas directrices para garantizar su autenticidad y que resulte útil al resto de personas. La compañía tecnológica ya utiliza sistemas automatizados para detectar reseñas falsas, pero también actúa para evitar que los contenidos que violan sus políticas acaben publicados, como explica en una actualización en su blog oficial. Estos sistemas automáticos monitorizan el servicio para identificar "patrones inusuales" que delaten actividad sospechosa en la publicación de contenido. En caso de detectar una campaña maliciosa pueden retiran las reseñas fraudulentas, investigar las cuentas e incluso paralizar temporalmente funciones como la calificación. Esto es lo que ocurrió el año pasado, cuando los sistemas de Maps detectaron "un aumento repentino en las reseñas de 1 estrella" en un bar en Missouri, Estados Unidos. Entonces, la compañía desactivó de manera temporal la función de calificación en la página del bar para que la calificación legítima no se viera afectada. La compañía también asegura estar alerta en "momentos delicados" que pueden desencadenar un abuso de las funciones de Google Maps. Un ejemplo de ello ocurrió con motivo de las elecciones presidenciales de estados Unidos en 2020, cuando desactivaron la posibilidad de sugerir modificaciones en la información de contacto y ubicación de los colegios electorales para "evitar la difusión de información errónea". Existen también lugares donde algunas personas no tienen más remedio que ir, como comisarías de policía y prisiones. Estos muestran información útil y objetiva, como la dirección o el teléfono de contacto, pero no se permiten las aportaciones personales. Esta medida forma parte de un trabajo de protección a largo plazo, evalúan la utilidad de las aportaciones de los usuarios e incluso establecer limitaciones a las contribuciones, llegando a bloquear un tipo especifico de contenido e incluso la contribución por completo.