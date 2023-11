Fórmula 1 - Christian Horner: "No se puede culpar a Hamilton por plantearse el fichaje por Red Bull"

El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, afirmó este viernes que "no se puede culpar a Lewis Hamilton (Mercedes) por plantearse el fichaje por Red Bull", después de que la escudería alemana "no le proporcionara un coche ganador". "No se puede culpar a Lewis Hamilton por considerar un cambio radical a Red Bull después de que Mercedes no le proporcionara un monoplaza ganador", valoró Horner desde Abu Dabi, después de asegurar que el piloto británico contactó con los 'energéticos' a principios de temporada para tantear un posible fichaje por la escudería austriaca. Según Horner, el padre de Hamilton, Anthony, consultó la disponibilidad de que su hijo compartiera equipo con Max Verstappen en Red Bull. "Conozco a Anthony Hamilton desde hace 15 años y no creo que estuviera preguntando por sí mismo para venir a conducir", ironizó Horner. "No sé quién representa a quién, pero con el apellido se podría pensar que son razonablemente cercanos. Anthony es un buen tipo, un padre orgulloso de la carrera de su hijo e, inevitablemente, cuando los pilotos pasan por momentos difíciles, y Lewis lleva dos años sin ganar un GP, se hacen preguntas por todo el 'paddock'", explicó. Hamilton negó esas negociaciones con Red Bull de las que habla Horner, argumentando que fue el jefe de equipo quien contactó con él. "Lo he comprobado con todo el mundo en mi equipo y nadie ha hablado con ellos", dijo.