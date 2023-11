Erdogan acusa a Israel de "matar a periodistas" que "tratan de contar al mundo la tragedia en Gaza"

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado este viernes a Israel de "matar periodistas" que "tratan de contar al mundo la tragedia" que se vive en la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, cuando comenzaron los bombardeos israelíes en respuesta a los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel. "Israel está matando especialmente a periodistas que intentan anunciar al mundo la tragedia humanitaria de Gaza a pesar de todas las dificultades. Como resultado de los ataques de Israel, más de 60 periodistas han sido asesinados hasta ahora", ha dicho Erdogan durante una Cumbre Internacional de Comunicación Estratégica organizada por la Presidencia turca. Así, ha lamentado que desde el 7 de octubre se ha producido una "brutalidad en Gaza, donde se ha pisoteado todo lo que es valioso para la humanidad". "Está ocurriendo una masacre. Los civiles que Israel ataca deliberadamente no se limitan a niños y mujeres. Israel también mata a periodistas que intentan hacer su trabajo", ha sostenido, según informaciones recogidas por la cadena de televisión TRT. "El sistema mundial no ha superado la prueba", ha manifestado antes de advertir que "al cortar la electricidad, el agua, el combustible y los alimentos, Israel ha cometido un crimen". Además, ha acusado a Israel de tratar de evitar que se conozca la verdad de lo que sucede en la zona. "Por desgracia, las organizaciones internacionales y el sistema mundial se enfrentan a una prueba muy dura (...) mientras que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha mostrado completamente disfuncional en este proceso". En este sentido, ha criticado la "parcialidad" de las informaciones de numerosos medios de comunicación a nivel internacional, que "han ignorado los crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos por Israel en Gaza", una postura que "no ha cambiado a pesar del asesinato de sus colegas a manos de las fuerzas israelíes".