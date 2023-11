Empleo en servicios y fábricas EE.UU. cae por primera vez desde 2020

(Bloomberg) -- El empleo disminuyó en los proveedores de servicios y las fábricas estadounidenses en noviembre por primera vez desde mediados de 2020, en medio de una débil demanda y costos elevados, según una encuesta de S&P Global.

El índice compuesto preliminar de empleo de S&P Global cayó 1,6 puntos a 49,7, justo por debajo del nivel que separa la expansión de la contracción. La medida de actividad empresarial global del grupo no registró cambios en noviembre y, por cuarto mes, se mantuvo menos de un punto por encima de la lectura de estancamiento de 50.

“La destrucción del empleo se ha extendido más allá del sector manufacturero, mientras las empresas de servicios apuntaron a una nueva caída del personal en noviembre para ahorrar costos”, dijo en un comunicado Sian Jones, economista principal de S&P Global Market Intelligence.

Las nóminas del sector servicios disminuyeron por primera vez desde junio de 2020, mientras que las del sector manufacturero se redujeron por segundo mes. Según el informe, el empeoramiento de las condiciones de la demanda y las presiones aún elevadas sobre los costos fueron los motivos “más mencionados” por las empresas para despedir a trabajadores.

El crecimiento del empleo ha sido el eje de la economía, y un debilitamiento sostenido del mercado laboral que incluya un repunte de los despidos podría reavivar la preocupación por una recesión en 2024.

Si bien la encuesta observó menciones de las empresas de congelación de contrataciones debido a la compresión de los márgenes, una medida compuesta de los costos de los insumos cayó al nivel más bajo desde octubre de 2020. Los precios de venta aumentaron a un ritmo más rápido, pero el índice se mantuvo por debajo del promedio de los últimos tres años.

Las empresas también se mostraron menos optimistas sobre el futuro, debido a la creciente preocupación entre los proveedores de servicios. Mientras que los fabricantes se mostraron más optimistas sobre las perspectivas de producción, sus homólogos de la industria de servicios se mostraron menos optimistas debido a la preocupación por la demanda de los clientes.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original:US Services, Factories Cut Employment for First Time Since 2020

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.