El Real Valladolid se pone segundo con el gafe de El Alcoraz

El Real Valladolid asaltó (0-1) El Alcoraz este viernes en el inicio de la jornada 17 de LaLiga Hypermotion para colocarse segundo en la tabla, gracias a un gol de Monchu, que recogió el rechace de su lanzamiento de un penalti protestado por el Huesca. El conjunto pucelano cumplió con los tres puntos (32) para sacar esos mismos al Sporting de Gijón y ponerse segundo en solitario, a falta de que termine la jornada. Mientras, el equipo oscense, que sigue sin ganar en casa, no sumó para salir del descenso. El encuentro, que estuvo igualado y con el Huesca tratando de mostrar su buena línea contra un rival de arriba, se decidió con el penalti de Gerard Valentín sobre Raúl Moro ya en la línea de fondo, a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando la jugada no parecía tener ningún peligro y hecho el centro sin rematador. El Huesca protestó pero el Valladolid lo aprovechó. Monchu se encargó del lanzamiento, que repelió el poste tras un desvío de Álvaro Fernández, y el propio centrocampista acertó de manera acrobática a mandar el balón a la red en segunda instancia. El Huesca no tuvo reacción al golpe y el Pucela impuso su racha para seguir apretando por los puestos de ascenso directo. --RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 17 EN LALIGA HYPERMOTION: -Viernes. Huesca - Valladolid 0-1. -Sábado 25 de noviembre. Burgos - Andorra 16:15. Racing de Santander - Villarreal B 16:15. Albacete - Zaragoza 18:30. Eibar - Levante 21:00. -Domingo 26. Leganés - Racing de Ferrol 14:00. Elche - Amorebieta 16:15. Mirandés - Oviedo 16:15. Tenerife - Cartagena 18:30. Espanyol - Alcorcón 21:00. -Lunes 27. Sporting de Gijón - Eldense 21:00.