El presidente de Ecuador nombra a 16 ministros y deja cuatro carteras pendientes de designación

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha nombrado este jueves a 16 ministros, horas después de su ceremonia de investidura en la que ha recibido la banda presidencial, mientras que ha dejado cuatro carteras pendientes de designación. "Los ministros que hoy asumen su cargo lo hacen arriesgando mucho, pues su tarea no es fácil. Estoy agradecido con este grupo de trabajo; juntos tenemos el reto de transformar a Ecuador en este corto período", ha manifestado. El mandatario ha nombrado a Mónica Palencia como ministra de Gobierno, mientras que se encargará temporalmente de la cartera de Interior, ya que ha explicado que Noboa no ha decidido por el momento si las fusionará. En el Ministerio de Exteriores estará Gabriela Sommerfeld; en Defensa, Gian Carlo Lofredo; en Educación, Daniel Calderón, en Obras Públicas, Roberto Luque; en Trabajo, Yvvone Núñez; en Agricultura, Danilo Palacios; en Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, María García. Por su parte, Franklin Encalada estará en el Ministerio de Salud; Andrea Arrobo en Energía y Minas; Zaida Rovira en Inclusión; Humberto Plaza en Vivienda; Niels Olsen en Turismo; Sade Fritschi en Medio Ambiente; Andrés Guschmer en Deporte; y Romina Muñoz en Cultura. A parte de Interior, quedan por decidirse las carteras de Economía y Finanzas, Mujer y Derechos Humanos, y Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. El dirigente ecuatoriano ha nombrado a quienes dirigirán cinco Secretarías, mientras que falta quién encabezará la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Noboa, que a sus 35 años se ha convertido en el presidente más joven de la historia democrática de Ecuador, se impuso en agosto en la segunda vuelta electoral a Luisa González, aliada del expresidente Rafael Correa. Prácticamente recién llegado a la política, es hijo de Álvaro Noboa, que también trató en varias ocasiones alcanzar la Presidencia. Ecuador aspira a pasar página a una época convulsa en lo político, ya que el presidente saliente Lasso forzó la convocatoria electoral para evitar un juicio político en la Asamblea Nacional, en lo que se conoce como 'muerte cruzada'. Noboa, no obstante, asume el poder únicamente para el próximo año y medio, lo que le restaba a Lasso para completar su mandato. Uno de los grandes retos del nuevo mandatario es la reducción de la inseguridad, después de que los homicidios hayan alcanzado niveles récord, hasta el punto de que un candidato presidencial fue asesinado en plena campaña. Noboa ha prometido que emitirá un estado de excepción como primera medida y ha planteado reformas urgentes en el ámbito fiscal y energético.