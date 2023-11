El Alavés aprovecha la malísima racha del Granada

El Deportivo Alavés ganó este viernes por 3-1 al Granada CF en el comienzo de la jornada 14 en LaLiga EA Sports, donde un autogol de Raúl Torrent y otro tanto de Abde Rebbach encauzaron durante la primera mitad el triunfo de los vitorianos, que hirieron a un rival sumido en una crisis y que encajó el tercero por parte de su ex Samu Omorodion. En el Estadio de Mendizorroza, los locales abrieron el marcador en el minuto 11, con un contragolpe de 'libro' que impulsó su capitán Luis Rioja. El balón llegó al lado izquierdo para que Javi López levantase la mirada y centrase al corazón del área, buscando el remate de Omorodion, quien marcó al alimón con Raúl Torrent. El cuadro visitante no halló manera de replicar y encajó el 2-0 antes del descanso, en otra jugada fugaz y certera del Alavés. El propio Javi López pasó a su izquierda, donde Rebbach controló casi en la esquina del área y, en vez de centrar, engañó al zaguero con un derechazo al palo más alejado; ese tiro, ajustado, dio en la cepa del poste y entró en el arco. Omorodion puso el 3-0 de cabeza en el 55', tras un centro de Rioja desde la banda derecha y habiéndose beneficiado de que Torrent no llegó a despejar. Aunque el Granada recortó en la recta final del encuentro, gracias a un penalti transformado por Myrto Uzuni, la 'película' apenas cambió. Este resultado asentó al 'Glorioso' con 15 puntos en la zona media de la clasificación, mientras que alargó la mala racha del equipo nazarí; estando aún en puestos de descenso, con siete puntos en su casillero, el Granada lleva sin ganar un partido liguero desde el pasado 26 de agosto.