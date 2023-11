Dolarización de Argentina es objetivo a mediano plazo: Caputo

(Bloomberg) -- El Gobierno de Javier Milei no levantará los controles cambiarios inmediatamente después de asumir el cargo el 10 de diciembre, mientras que mantendrá la dolarización como un objetivo a mediano plazo para Argentina, dijo el viernes a los banqueros un miembro clave del equipo del presidente electo, según dos personas familiarizadas con la conversación.

Luis Caputo, quien lidera el equipo económico de Milei durante la transición, dijo a ejecutivos bancarios en Buenos Aires que el enfoque del nuevo Gobierno será alcanzar un superávit fiscal en 2024, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de conversaciones privadas. En la reunión, en la que el veterano de Wall Street aprovechó para presentar las líneas maestras del plan económico de Milei, participaron unas 30 personas entre asesores y funcionarios del banco, agregaron.

Caputo también describió la estrategia de Milei para las notas emitidas por el banco central conocidos como Leliqs, utilizadas para absorber pesos de la economía, y dijo que el nuevo Gobierno intentará deshacerlos mediante un canje voluntario que no incluirá medidas obligatorias, según las mismas personas. Los prestamistas argentinos están actualmente apartando las Leliqs de su balance luego de que el presidente electo las calificara como “un problema” sin dar detalles sobre sus planes para dichos instrumentos.

Un portavoz de Milei declinó hacer comentarios.

Los comentarios de Caputo parecen confirmar que Milei se está alejando de los asesores que defienden sus promesas de campaña más dramáticas, incluida la de deshacerse del peso y cerrar el banco central. Milei se distanció de su gurú de la dolarización, Emilio Ocampo, y el viernes otro asesor hawkish de principios de campaña, Carlos Rodríguez, anunció en X que tampoco formaría parte de la Administración. Los inversores, que dieron la bienvenida a la victoria de Milei en las elecciones presidenciales del 19 de noviembre, han seguido impulsando los activos argentinos al alza, a medida que el presidente electo muestra signos de moderación.

Un portavoz de la Asociación de Bancos Argentinos, Adeba, dijo a Bloomberg News que la reunión fue “muy positiva” y proporcionó un “enfoque favorable al mercado para la deuda del banco central”.

