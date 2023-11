China exime de visados a los viajeros de España para estancias de hasta 15 días

El Gobierno de China ha anunciado que permitirá a los ciudadanos procedentes de seis países, entre ellos España, entrar en el país asiático sin necesidad de visado para estancias de un máximo de 15 días, en una medida que entrará en vigor el 1 de diciembre y que en principio estará en vigor durante un año. Esta relajación de los requisitos de viaje afecta también a Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Malasia. El Ministerio de Exteriores chino no ha indicado en su nota que alguno de estos seis países haya adoptado medidas recíprocas en contraposición con la de Pekín. La portavoz ministerial, Mao Ning, ha explicado que la eliminación parcial de los visados pretende "facilitar el desarrollo de los servicios de alta calidad relacionado al movimiento de ciudadanos chinos extranjeros y una apertura de alto nivel con el mundo exterior", informa la agencia Bloomberg. Actualmente, China no reclama visados a los viajeros procedentes de Singapur y Brunéi --Japón también figuraba en esta corta lista, pero no ha vuelto desde la pandemia de COVID-19--. En el caso de los viajeros de España, hasta ahora sólo estaban exentos de visado para viajes de turismo a Hong Kong y Macao, en estancias inferiores a 90 días.