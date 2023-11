Bárbara Rey abandona el tanatorio sintiéndose "muy querida" por su familia

Justo cuando se está emitiendo en televisión la primera entrevista de su hijo en un plató arremetiendo contra ella y su hermana, Bárbara Rey ha abandonado el tanatorio de Totana tras despedirse de su hermano por última vez. A media mañana, Sofía Cristo anunciaba en 'Espejo Público' que había fallecido su tío tras recibir una llamada de su madre informándola de ello. Un varapalo que se unía a la tristeza de la vedette por el testimonio público de su hijo. Bárbara ha salido del tanatorio hace escasos minutos asegurando que se trata de "un día muy triste" y asegurando que esto ha sido una especie de señal de su hermano, como una "forma de ayudarme" porque "siempre he estado muy pendiente de mi hermano, he hecho lo que he podido por él, era una bellísima persona que ha estado enfermo muchos años por desgracia y creo que ha sido una forma de protegerme, para que esté con mi familia". Sacando fuerzas de lo más profundo de su ser, Bárbara agradecía a la prensa su apoyo: "Os agradezco que estéis aquí" y excusaba a su hija Sofía por su ausencia en el tanatorio: "Está trabajando, esto ha sido una cosa que ha sido de repente, es como si supiera que lo necesitara, yo es que creo en estas cosas, estoy convencida". Además, la vedette aseguraba que su hermano "ha conseguido" que este viernes no estuviese sola al "estar con él y con mi hermana, que la quiero con locura porque para mí es como una hija, y toda mi familia, que es maravilloso". De esta manera, Bárbara abandonaba el tanatorio dejando claro que se ha sentido muy arropada por todos sus familiares y recalcando que también "muy querida" justo cuando se está emitiendo el testimonio de su hijo que tumba la versión que ella siempre ha dado en los medios de comunicación.